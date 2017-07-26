26.9 مليار درهم تداولات الأجانب في سوق أبوظبي

أبوظبي(الاتحاد)

بلغت قيمة تداولات المستثمرين الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية 26.9 مليار درهم بيعا وشراء خلال النصف الأول من العام الجاري لتشكل 47.3% من إجمالي قيمة الصفقات المسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الفترة نفسها والبالغة نحو 56.5 مليار درهم بيعا وشراء.

وتصدر المستثمرون الأجانب من غير العرب المركز الأول في قائمة الأكثر نشاطا في السوق بتداولات وصلت قيمتها 15.9 مليار درهم بيعا وشراء مع نهاية الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وجاء المستثمرون العرب ثانيا بقيمة تداولات بنحو 6.5 مليار درهم بيعا وشراء في ما بلغت إجمالي قيمة تداولات المستثمرين الخليجيين 4.4 مليار درهم بيعا وشراء.

وقال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إن تعزيز بيئة الاستثمار التي شهدها السوق خلال السنوات الماضية أسهمت في زيادة جاذبيته لجميع شرائح المستثمرين ومن ضمنهم المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى مواصلة السوق تطبيق استراتيجيته الهادفة نحو تعزيز القيمة السوقية والمنتجات وجذب وتفعيل مجموعة أكبر من المستثمرين في إطار التزامه ببرنامج خطة أبوظبي نحو تنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية في الإمارة.

وأضاف أن السوق بصدد توفير العديد من الخدمات خلال العام الجاري ومنها خدمة البيع على المكشوف الفني، كما يوجد هناك خدمات أخرى سيوفرها السوق في مرحلة لاحقة بما يواكب استراتيجية عمله في تنويع أدوات الاستثمار وخلق المزيد من الفرص أمام المستثمرين والشركات.

يشار إلى أن عدد المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية بلغ مع نهاية النصف الأول من 2017 نحو 961 ألف مستثمر.وتم إصدار2276 رقم مستثمر منها 2020 للأفراد و256 للمؤسسات.

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه.