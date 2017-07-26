مجموعة الإمارات تستضيف «ندوة أمن الطيران المدني»

دبي (الاتحاد)

‬تحت ‬رعاية ‬سمو ‬الشيخ ‬أحمد ‬بن ‬سعيد ‬آل ‬مكتوم، ‬الرئيس ‬الأعلى ‬الرئيس ‬التنفيذي ‬لطيران ‬الإمارات ‬والمجموعة، ‬تستضيف ‬الدائرة ‬الأمنية ‬في ‬مجموعة ‬الإمارات، ‬المؤسسة ‬ذات ‬الأنشطة ‬المتعددة ‬التي ‬تضع ‬وتنفذ ‬المعايير ‬والإجراءات ‬والاستراتيجيات ‬الأمنية ‬عبر ‬شبكة ‬طيران ‬الإمارات، ‬الدورة ‬الثالثة ‬من «‬ندوة ‬أمن ‬وجوائز ‬الطيران ‬المدني ‬2017»‬، ‬بحضور ‬خبراء ‬عالميين ‬في ‬هذا ‬المجال. ‬وتستمر ‬الندوة ‬ثلاثة ‬أيام ‬بين ‬8 ‬و10 ‬أكتوبر ‬2017.

تسلط الندوة، التي تعقد تحت عنوان «استباق الغد»، الضوء على المبادرات والتقنيات التي من شأنها تعزيز أمن الطيران في المستقبل، وسوف تجمع عدداً من أبرز العاملين في صناعة الطيران وخبراء أمن الطيران العالميين لمناقشة التحديات الأمنية المستقبلية، بمن فيهم السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، وكو بون هوي الرئيس السابق للإنتربول، وساشي ويمر المدير التنفيذي لمكتب أمن النقل الأسترالي، وكريستين نيجروني الكاتبة والصحفية المتخصصة في الطيران.

وقال الدكتور عبدالله الهاشمي، نائب رئيس أول مجموعة الإمارات للدائرة الأمنية: «شكلت ندوة أمن وجوائز الطيران المدني، منذ دورتيها الأولى عام 2013 والثانية عام 2015، حدثاً عالمياً بارزاً في أمن الطيران، إذ جمعت بين خبراء عالميين ومسؤولين حكوميين وهيئات تشغيل مطارات وهيئات تنظيمية ومتخصصين في مجال الشحن، لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات التي تسهم في إدخال تحسينات ملموسة في أمن الطيران العالمي».

ويأتي تنظيم الحدث للمرة الثالثة بناء على النجاح الذي حققته دورة عام 2015 والتي جمعت أكثر من 600 مسؤول وخبير أمني و20 راعيا رئيسا وعارضا. وتتضمن الندوة أيضا تقديم جوائز التميز في أمن الطيران المدني، تقديرا للأداء والإنجازات المتميزة التي تحققت في هذا المجال خلال عامين. وتشمل الترشيحات الأفراد والمؤسسات على السواء، على أن يتم تحديد الفائزين من قبل فريق من خبراء أمن الطيران.