«إحصاء أبوظبي»: انخفاض أسعار مواد بناء خلال الربع الثاني

أبوظبي (الاتحاد)

انخفضت أسعار مجموعة من مواد البناء في أبوظبي خلال الربع الثاني الجاري مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، حسب تقرير صادر عن مركز الإحصاء &ndash أبوظبي أمس.

وأوضح المركز أن متوسطات أسعار كل من مجموعات «الحجر الطبيعي»، و«أنابيب (&rlmPVC)»‬، ‬و«‬مواد ‬التسقيف» تراجعت ‬بنسب ‬6.5% ‬و4.6% ‬و3.4% ‬على ‬التوالي ‬خلال ‬الربع ‬الثاني ‬2017 ‬مقارنة ‬بالربع ‬الأول ‬2017.

في المقابل، ارتفع متوسط أسعار كل من مجموعة «البحص والرمل» بنسبة 9.7%، و«الطابوق» بنسبة 8.7%، و«الأصباغ» بنسبة 6.2%.

أشار مركز الإحصاء &ndash أبوظبي إلى أن متوسطات الأسعار شهدت تغيراً في عدد من مجموعات مواد البناء خلال شهر يونيو 2017 مقارنة بشهر مايو 2017 ويونيو 2016، وخلال الربع الثاني من عام 2017 مقارنة بكل من الربع الأول من هذا العام والربع الثاني من العام السابق.