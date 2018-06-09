مقتل 3 جنود ماليين و13 إرهابياً

باماكو (أ ف ب)

قتل ثلاثة جنود ماليين على الأقل وثلاثة عشر إرهابيا أمس في وسط مالي في هجوم صدّه الجيش، حسبما أعلنت وزارة الدفاع المالية. وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن الجيش المالي «صدّ هجوما إرهابيا فجر السبت في بوني، في دائرة دوينتزا، في منطقة موبتي. وقتلت قوات الجيش المالي 13 إرهابيا وضبطت أسلحة وذخيرة».

وكان مصدران عسكريان أعلنا لوكالة فرانس برس في وقت سابق مقتل جنديين و«13 إرهابيا» في هجومين منفصلين ضد الجيش في بوني (وسط). وقال سكان بوني إنهم شاهدوا مروحيات تحلق في أجواء المنطقة، وإن الهدوء عاد بعد الظهر.