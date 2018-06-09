جيش باكستان ينفي خطف ناشطة بريطانية - باكستانية



تاريخ النشر: الأحد 10 يونيو 2018 إسلام أباد (أ ف ب) نفى الجيش الباكستاني أي مسؤولية له في خطف ناشطة بريطانية-باكستانية معروفة بانتقادها للمؤسسة العسكرية، في حادثة أثارت موجة إدانات ومخاوف متزايدة من قمع لحرية التعبير. وتم توقيف جل بخاري (52 عاماً) لعدة ساعات من جانب مجهولين في مدينة لاهور (شرق) في ساعة متأخرة الثلاثاء، بعد يوم على مؤتمر صحفي للجيش حذر فيه من أنه يراقب المواطنين الذي ينتقدون باكستان. وأطلق سراحها في ساعة مبكرة الأربعاء الماضي. وبخاري ناشطة معروفة على الإنترنت في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وكاتبة مقالات بارزة، غالباً ما تنتقد الجيش وسياساته بشدة. وأثارت أنباء تعرضها للخطف ضجة كبيرة، وأطلقت دعوات واسعة لإطلاق سراحها، وأشارت أصابع الاتهام بشكل واسع إلى الجيش. وعبرت السفارة البريطانية عن «القلق» إزاء الحادثة، فيما دعا ناشطون الجيش إلى التساهل مع المعارضين. وقال الميجور جنرال آصف غفور، المتحدث باسم الجيش للصحفيين في ساعة متأخرة الجمعة «الجيش لا يقف وراء خطف جل بخاري». وأضاف: «في الواقع نريد تحقيقاً عميقاً في القضية».