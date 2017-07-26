الإمارات تطالب بضغط دولي لإلغاء تدابير إسرائيل في «الأقصى»

عبدالرحيم حسين، علاء المشهراوي، وام (رام الله، غزة، نيويورك)

حثت الإمارات العربية المتحدة أمس المجتمع الدولي ومجلس الأمن على العمل لوقف التوتر في المسجد الأقصى، ومطالبة إسرائيل بإزالة جميع التدابير التي اتخذتها لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة. وأعرب عضو الوفد الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة أحمد عبد الرحمن المحمود في بيان أمام المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن حول البند المتصل بالحالة في الشرق الأوسط عن قلق الإمارات الشديد إزاء استمرار العدوان الإسرائيلي على الأماكن المقدسة والتدابير التي اتخذت لتغيير الوضع القائم في القدس.

وأدان بشدة إغلاق المسجد الأقصى. داعيا إلى إزالة جميع العراقيل التي وضعها الاحتلال -السلطة القائمة بالاحتلال- أمام المصلين والاحترام الكامل للوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس بما في ذلك الوفاء بالتزامات إسرائيل القانونية والدولية وإنهاء إجراءاتها الأحادية. كما جدد دعم الإمارات الجهود الحثيثة التي يبذلها عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني الوصي على الأماكن المقدسة في القدس وذلك بهدف وقف التوتر والحفاظ على الوضع القائم.

واعتبر المحمود أنشطة الاستيطان الإسرائيلية غير المشروعة والتدابير الاستفزازية الأخرى التي تتخذها بمثابة العقبة الرئيسية أمام تحقيق حل الدولتين الذي يمنح الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف. وقال «إن محنة الشعب الفلسطيني ما زالت مستمرة منذ نحو 7 عقود وقد حان الوقت لكي تنتهي. ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ التدابير اللازمة الكفيلة بالتوصل إلى تسوية قائمة على حل الدولتين تسمح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية ومبادئ مدريد.

وأضاف المحمود أن استمرار تنامي زعزعة الاستقرار في المنطقة يعود إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وعدم التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية. وقال إن من شأن استمرار الوضع المتدهور في الأراضي المحتلة أن يمهد الطريق أمام الجماعات المتطرفة كي تنشر رسائل الإرهاب والتطرف العنيف وتتربص بشعوب المنطقة لتنفيذ خططها المدمرة. مؤكدا أن الهدف الأسمى لسياسات وجهود الإمارات بهذا الشأن تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.