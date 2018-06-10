ترامب يغادر قمة «السبع» في كندا وسط أجواء تهدئة

مالبي، كندا (وكالات)

غادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس قمة مجموعة السبع في كندا وسط أجواء من التهدئة، حيث أشاد بالنقاشات «البناءة جداً» حول التجارة، وهي نقطة الخلاف الأساسية مع حلفائه في المجموعة. وعمل ترامب على تهدئة التوترات الناتجة عن سياسته الحمائية في التجارة، قبل أن يغادر بلدة مالبي في شرق كندا في مقاطعة كيبيك متوجهاً إلى سنغافورة، حيث يلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون بعد غد الثلاثاء.

وقال ترامب إن قادة مجموعة السبع أبدوا التزامهم احتواء «الطموحات النووية» لإيران في القمة. وقال ترامب، الذي أثار غضب القادة الأوروبيين بانسحابه من الاتفاق النووي مع إيران وإحباطه مساعي هذه الدول للتجارة معها، إن «دول مجموعة السبع ملتزمة إبقاء الطموحات النووية لإيران تحت المراقبة».

ودفعت الخطوة الأميركية إعادة فرض العقوبات على إيران، بعد أن رفعت بموجب الاتفاق بالعديد من المستثمرين الأوروبيين الذين عادوا إلى هذا البلد إلى الحد من أنشطتهم.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي قبل مغادرته «لقد أجرينا مناقشات بناءة جداً حول ضرورة أن تقوم بيننا مبادلات تجارية متوازنة»، داعياً شركاءه في مجموعة السبع إلى دراسة فكرة إقامة منطقة تبادل حر، مع العلم أنه هو الذي فرض رسوماً جمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى بلاده.