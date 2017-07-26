الجزائر تفكك خلية داعشية

الجزائر (رويترز)

قال مصدر أمني أمس، إن الشرطة الجزائرية فككت خلية لتنظيم داعش الإرهابي يرأسها قائد سابق بتنظيم القاعدة أدين في فرنسا قبل أكثر من عشر سنوات بتهمة التخطيط لتفجير في ستراسبورج. وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، إن محكمة فرنسية حاكمت محمد ياسين أكنوش البالغ من العمر 43 عاماً، وكان أحد أعضاء الجماعة المسلحة المتمركزين في أوروبا، غيابياً في 2004 وصدر عليه حكم بالسجن ثمانية أعوام.

وقال المصدر لرويترز، إن القوات الجزائرية ألقت القبض على أكنوش هذا الأسبوع قرب مدينة تيبازة الساحلية الواقعة على بعد 50 كيلومتراً غربي الجزائر العاصمة، حيث قال مسؤولون إنه كان يخطط لتنفيذ هجمات على أهداف أمنية. ولم يتضح متى عاد إلى الجزائر.

ونقلت صحيفة النهار الجزائرية عن مصادر أمنية قولها إن الخلية كانت متمركزة في قرية عين تافورايت وخططت لتنفيذ هجمات في العاصمة. وأضافت أن خلية أكنوش تدربت في غابة قريبة باستخدام أسلحة محلية الصنع. وفي عام 2014 قتلت القوات الخاصة الجزائرية زعيم جند الخلافة عبد المالك قوري، وقالت إنه كان وراء خطف وذبح السائح الفرنسي إيرف جوردل في سبتمبر أيلول عام 2014. ومثل أكنوش كان قوري من المتشددين الذين حاربوا في التسعينيات.