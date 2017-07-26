مقتل 4 إرهابيين في اشتباك مع الشرطة في الجيزة

القاهرة (وكالات)

كشفت مصادر أمنية، عن أن قوات الأمن دهمت شقة، تابعة لدائرة قسم شرطة ثاني أكتوبر بمحافظة الجيزة، يقيم بها 4 عناصر تكفيرية، عقب وصول معلومات لقطاع الأمن الوطني، وأثناء القبض على المتهمين وقع تبادل لإطلاق الرصاص، ما أسفر عن مقتل العناصر الإرهابية. وأشارت المصادر الأمنية، أن المتهمين تابعين لخلية تنظيم «أجناد مصر»، المتورطة في تنفيذ الهجوم الإرهابي على سيارة شرطة البدرشين التي أسفرت عن مقتل 5 من رجال الشرطة، يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت المصادر الأمنية، أن المتهمين كانوا يختبئون في شقة زعيم الخلية، وفور وصول القوات أطلقوا الرصاص عليهم، ما دفع القوات للتعامل معهم وإطلاق الرصاص على المتهمين، وأسفر ذلك عن مقتل 4 من منفذي الهجوم الإرهابي على سيارة شرطة البدرشين. وأكدت المصادر الأمنية، أنه تم العثور على الأسلحة النارية التي استولى عليها منفذي الهجوم الإرهابي على سيارة الشرطة بالبدرشين داخل شقة العناصر التكفيرية، كما تم التحفظ على أسلحة نارية وفوارغ طلقات بمحل الواقعة تمهيداً لمطابقتها بالأسلحة النارية المستخدمة في الهجوم الإرهابي الذي استهدف سيارة شرطة بالبدرشين.

وأضافت المصادر الأمنية، أن الأسلحة النارية التي استخدمها القتلى في إطلاق النار على القوة الأمنية هي الأسلحة المستخدمة بالهجوم على سيارة شرطة البدرشين، وتم التحفظ على الهواتف المحمولة الخاصة بالقتلى وجار فحصها. وكانت الأجهزة الأمنية المصرية، ضبطت أمس الأول الثلاثاء، 3 متهمين تكفيريين متورطين في الهجوم على سيارة شرطة البدرشين الجمعة الماضي، ولاحقت 3 متهمين آخرين من المشاركين في الواقعة، بينهم منفذ واثنين آخرين كانوا يؤمنون المنفذين.

وأوضحت المصادر الأمنية، أن المتهمين المقبوض عليهم من تنظيم «أجناد مصر»، و«خلية جنوب الجيزة»، التي ارتكبت العديد من وقائع الاغتيالات لضباط وأفراد شرطة في القاهرة والجيزة خلال الفترة الماضية، وأن المتهمين قسموا أنفسهم إلى مجموعتين، الأولى تضم 3 متهمين كانوا يستقلون دراجة نارية ومدججين بالأسلحة الآلية، وهاجموا سيارة الشرطة وقتلوا 5 من رجال الشرطة استولوا على بندقيتين آليتين من الشهداء، والثانية تضم 3 آخرين يؤمنون المتهمين أثناء تنفيذ الواقعة.

من جهة أخرى، أعلن الجيش المصري تدمير 76 مخبأ ووكرا كان يختفي فيها الإرهابيون في سيناء. وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، إنه «استمراراً لجهود القوات المسلحة في مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر الإرهابية، وفي إطار استكمال المرحلة الرابعة لعملية «حق الشهيد»، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني شمال سيناء من ضبط 8 إرهابيين واكتشاف وتدمير 20 عربة كان يستخدمها الإرهابيون، و7 عربات مفخخة قبل استهدافها للتمركزات الأمنية، وتدمير 76 وكراً تستخدمها العناصر الإرهابية للاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية والطبية والمواد المتفجرة وأجهزة الاتصال». وأضاف أنه «تم تدمير أكثر من 100 عبوة ناسفة، و11 ورشة تستخدم في تصنيعها، كما تم ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية وبعض الوثائق الخاصة بالعناصر الإرهابية».