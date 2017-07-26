البحرين: إحالة 60 متهماً بالإرهاب إلى القضاء

المنامة (وكالات)

أعلنت السلطات القضائية في البحرين أمس، إحالة 60 شخصاً، بينهم 36 قيد الاحتجاز إلى المحكمة المختصة بتهمة «تشكيل جماعة إرهابية». وصرح المحامي العام المستشار أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بانتهاء التحقيق في واقعة تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، وإحالة 60 متهماً إلى المحكمة المختصة، منهم 36 متهماً محبوساً و24 متهماً هارباً، وأسندت إليهم تهم تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية، مع العلم بأغراضها الإرهابية والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، تنفيذاً لأغراض إرهابية وقتل والشروع في قتل أفراد الشرطة عمداً تنفيذاً لأغراض إرهابية واستيراد وحيازة واستعمال المتفجرات والأسلحة النارية والذخائر والسرقة بالإكراه، تنفيذاً لأغراض إرهابية والتعدي على القائمين على تنفيذ أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ومقاومتهم بالقوة والعنف وهروب المتهمين بعد القبض عليهم ومساعدة متهمين محكومين على الهرب، وإخفاء متهم ومحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 22/&rlm 8/&rlm2017م أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.

وتخلص الواقعة فيما ورد بمحاضر التحريات الواردة من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن نتائج جهود البحث والتحري وما أسفرت عنه بشأن واقعة هروب 10 من المحكومين من مركز الإصلاح والتأهيل بسجن جو بتاريخ 1/&rlm1/&rlm2017 والذي أسفر عن مقتل أحد رجال الشرطة من قوة حراسة السجن، والتي كشفت عن تشكيل تنظيم إرهابي تم تأسيسه والانضمام إليه من عدد من المتهمين، بينهم 12 متهماً بالخارج في إيران والعراق وأحدهم بألمانيا، و46 في الداخل، ومنهم العشرة الهاربون من السجن، وأن قادة وأعضاء هذا التنظيم أعدوا وخططوا لعدد من الجرائم الإرهابية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية وعرقلة السلطات العامة من ممارسة أعمالها، وأنهم في سبيل تحقيق هذه الأغراض قاموا بتنفيذ الجرائم الآتية:

- واقعة ضبط أسلحة نارية رشاشة وعبوات متفجرة داخل طراد على شاطئ البحر بمنطقة النبيه صالح، وضبط مستودع لتخزين العبوات المتفجرة والأسلحة والذخائر بمنطقة سترة بتاريخ 1 /&rlm12 /&rlm2016.

- واقعة الهجوم على مركز الإصلاح والتأهيل بسجن جو، وتمكين عدد من المحكوم عليهم في جرائم إرهابية من الفرار، والذي أسفر عن مقتل أحد رجال الشرطة وإصابة آخرين وسرقة أسلحة نارية بتاريخ 1 /&rlm1 /&rlm2017.