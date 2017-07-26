مساعدات إغاثية إماراتية في الديس الشرقية بحضرموت

حضرموت (وام)

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، أمس الأول، عدداً من السلال الغذائية على أهالي مديرية الديس الشرقية شرق محافظة حضرموت، استفادت منها الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود وذوو الاحتياجات الخاصة وأسرهم من أبناء المديرية.

ويأتي توزيع هذه السلال في إطار المساعدات الإغاثية التي توزعها «الهيئة» دعماً للفئات المعوزة في المجتمع اليمني؛ بهدف تخفيف تداعيات الظروف الاقتصادية جراء انقلاب الحوثيين على الشرعية في البلاد.

وأوضح محمد المهيري رئيس فريق «الهلال الأحمر» الإماراتية أن هذه المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها «الهيئة» بمحافظة حضرموت تأتي بدعم كامل من دولة الإمارات العربية المتحدة وينفذها ذراعها الإنسانية الممثلة في هيئة الهلال الأحمر التي غطت مشاريعها الكثير من المناطق اليمنية المحررة.

وأثنى المهيري على التعاون الكامل الذي تقدمه السلطات المحلية بالمحافظة، ما ساهم في إيصال تلك المساعدات إلى مستحقيها.