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«معسكر خالد» في قبضة «الشرعية» اليمنية
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تاريخ النشر: الخميس 27 يوليو 2017

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)  

 

اقتحمت القوات الشرعية اليمنية معسكر خالد بمديرية موزع غربي مدينة تعز. وقالت مصادر يمنية إن القوات الشرعية تمكنت من تنفيذ المهمة بإسناد جوي من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية. واستطاعت قوات الجيش الوطني اليمني الوصول إلى مقر القيادة داخل المعسكر الإستراتيجي، بعد اقتحامه من الجهة الشمالية الغربية بدعم غطاء جوي لطيران التحالف.

وأفادت المصادر أنه جار حاليا تمشيط المعسكر والتعامل مع المسلحين المتمردين في المنطقة، التي زرع بها الحوثيون آلاف الألغام.

وشنت القوات الشرعية هجمات مكثفة على مواقع المتمردين الحوثيين وقوات صالح، في أطراف منطقة الهاملي وعلى طريق الحديدة شرقي موزع.

وقتل 5 من المتمردين على الأقل وأصيب 10 آخرون، في غارات للتحالف على معسكر خالد وشمال الهاملي وشرقي موزع، وشمالي مديرية المخا. ... المزيد
     
 