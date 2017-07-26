الترجي يبحث عن الفوز الثاني والهلال يتطلع لمواصلة المفاجآت

القاهرة (الاتحاد)

يتطلع الترجي التونسي لتحقيق انتصاره الثاني في البطولة حينما يواجه المريخ السوداني، فيما يسعى الهلال السعودي الذي يشارك بتشكيلة تضم لاعبين شباباً لمواصلة مفاجآته، حينما يلتقي نفط الوسط العراقي، وذلك في مواجهتين مصيريتين مساء اليوم، سترسمان هوية المتأهل إلى نصف النهائي عن المجموعة الثالثة.

استهل الترجي التونسي مشواره في البطولة بالفوز على نفط الوسط العراقي بهدف دون رد، وهو يدرك تماماً أن فوزه أمام المريخ سيعني قطع خطوة كبيرة للغاية نحو بلوغ الدور نصف النهائي، خاصة في ظل الصورة المهزوزة التي ظهر عليها المريخ السوداني في الجولة الأولى، حيث كان على وشك تجرع الخسارة أمام حيوية وسرعة اللاعبين الشباب في صفوف «الزعيم» السعودي.

ويتوقع أن يعتمد الترجي على نفس الأسماء التي ظهرت في المباراة الماضية بحضور معز بن شريفية في حراسة المرمى، مع مشاركة كل من: إيهاب مباركي، شمس الدين الذوادي، منتصر الطالبي، خليل شمام، فوسيني كوليبالي، فرجاني ساسي، جيلان الشعلاني، فخر الدين بن يوسف، أنيس بدري وطه ياسين.

من جانبه، ربما يسعى المريخ لإجراء بعض التعديلات الطفيفة على تشكيلة المباراة الماضية، لكن مع وجود ثلاثي المقدمة محمد عبد الرحمن وبكري باكر ورمضان عجب، والإبقاء على النيجيري مارسيال والكاميرونيين تالا وكونلي.

وفي المباراة الأخرى يدرك نفط الوسط العراقي والهلال السعودي أن التعادل سيكون خاسراً لكليهما، وهو ما يعني أن المباراة ستكون مفتوحة بهدف رغبة الفريقين في الخروج بالنقاط الكاملة، من أجل البقاء في دائرة المنافسة على بطاقة الصعود للدور نصف النهائي.

وأبدى الفرنسي جارزيتو، المدير الفني للمريخ، تفاؤله بقدرة فريقه على تحقيق الفوز على الترجي، وقال: فريقي لا يمتلك خياراً أمامه سوى الفوز، إذا أراد تصدر المجموعة والتأهل للمرحلة المقبلة من المسابقة، وأي نتيجة أخرى ستجعل فرصتنا تتضاءل، ولذلك ينبغي على اللاعبين أن يقاتلوا بقوة وأن يعملوا على الظهور بمستوى مغاير عن ذلك الذي كانوا عليه في لقاء الهلال السعودي في الجولة الأولى، حتى يتمكنوا من التفوق على الترجي وتعزيز حظوظهم في الترشح من المجموعة للمرحلة المقبلة من المسابقة.

وخطف لاعبو الهلال الشباب الأضواء في البطولة بعد تعادلهم مع المريخ في الجولة الماضية، وأثبتوا أنهم قادرون على تعويض اللاعبين الأساسيين أحسن تعويض، ومنافستهم في المواسم المقبلة.

من جانبه عبر نفط الوسط عن استيائه من الأداء التحكيمي لمباراته الأولى أمام الترجي، وكشف خالد عبد الوهاب رئيس النادي، أن ناديه تقدم باحتجاج رسمي للجنة الحكام بالاتحاد العربي، ضد حكم المباراة الماضية، وأن هناك نية لفريقه للانسحاب من البطولة في حال استمرار هذا الظلم.