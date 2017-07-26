الظفرة يتطلع للفوز في ربع نهائي «آسيوية الصالات»



تاريخ النشر: الخميس 27 يوليو 2017 فيتنام (الاتحاد) أنهى فريق الظفرة تحضيراته الفنية والبدنية لمواجهة الريان الليلة في ربع نهائي بطولة كأس الأندية الآسيوية لكرة قدم الصالات، وأجرى فريق الظفرة حصة تدريبية مساء أمس، تحت إشراف مدربه البرتغالي روي جيماريتش ومساعده محمد علي الغاوي. كان الفريق الظفراوي قد أنهى مشواره في الدور الأول من البطولة في المركز الأول في المجموعة الأولى بعد أن حصد 6 نقاط، متفوقاً على صاحب المركز الثاني تاي سون نام الفيتنامي، بفارق الأهداف، وكان الظفرة قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على فيك فايبر الأسترالي 4-1، وفاز في المباراة الثانية على ايريم بطل قيرغيزستان 4 - صفر، وخسر من فريق تاي سون نام الفيتنامي صاحب الأرض والجمهور في المباراة الأخيرة بالدور الأول 2 - صفر. ويلعب الظفرة اليوم باللون الرمادي حسب ما حددته اللجنة المنظمة من قبل الاتحاد الآسيوي، في الاجتماع الفني للبطولة الذي ترأسه الماليزي محمد فيروز مدير البطولة، ومثل نادي الظفرة فيه فيصل عبدالله مدير الفريق، وميثم محمد حسين سكرتير الفريق.