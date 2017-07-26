«الفجيرة البحري».. إنجازات محلية ومشاركات خارجية

الفجيرة (وام)

لعب نادي الفجيرة للرياضات البحرية، الذي تأسس عام 1999، دوراً أساسياً في تطوير الرياضات البحرية في الإمارة، وخطا خطوات كبيرة منذ تأسيسه في التنظيم والمشاركة في البطولات العالمية، بما يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الثاقبة وتوجيهاته المستمرة، ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، ومتابعة الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس نادي الفجيرة للرياضات البحرية، لدفع عجلة التطور والوصول إلى أعلى المعايير العالمية.

وتتميز إنجازات النادي في المحافل الدولية، حيث يشغل النادي عضوية الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، ونائب رئيس اتحاد الرياضات البحرية، وعضوية الجمعية الملكية البريطانية لليخوت، وعضوية الجمعية الدولية للغوص، وعضوية الجمعية الدولية لصيد الأسماك.

وقال أحمد إبراهيم، المدير التنفيذي، إن النادي يستضيف العديد من البطولات الرياضية والبحرية العالمية التي ينظمها النادي، لما توفره الفجيرة من تسهيلات وامتيازات تجذب منظمي البطولات للإمارة وللإمارات، حتى أصبحت هذه البطولات تقام بشكل سنوي وبإقبال متزايد عاماً بعد عام.

وأوضح: «من البطولات والمسابقات التي نظمها النادي بطولة العالم للزوارق السريعة الفئة الأولى، وبطولة العالم لصيد الأسماك، وبطولة العالم للزوارق الفورمولا- 2، وبطولة العالم للزوارق السريعة الاكس كات، وكأس رئيس الدولة للفورمولا- 2، وكأس العالم لماراثون السباحة، ومسابقات المراكب الشراعية والدراجات المائية، إضافة إلى الرياضات البحرية التراثية، كسباق قوارب الشوش والقوارب الشراعية التقليدية وسباقات التجديف المحلية، فيما استضاف النادي اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضات البحرية.

وأشار إبراهيم إلى المبادرات الخيرية للنادي بالتزامن مع إطلاق عام 2017 عاماً للخير، ومن بينها إتاحة المجال لمشاركة الأيتام وأصحاب الهمم في فعاليات النادي الرياضية خلال نوفمبر المقبل بشكل مجاني للدعم، وتشجيع هذه الفئة المهمة في مجتمعنا، ولنشر ثقافة الخير ضمن إطار الرياضات البحرية في الإمارة، والتي تعتبر بادره متميزة في عام الخير.

ويضم مبنى النادي المطل على شواطئ الفجيرة 4 مطاعم ومراكز للرحلات وللتدريب والغوص وصيد الأسماك، والتي تأتي ضمن التسهيلات التي يقدمها النادي للمواطنين والمقيمين والزوار للفجيرة، كما سيتم قريباً افتتاح فندق بجانب النادي والذي سيسهم في جذب الزوار ورواد النادي بشكل كبير.

ويضم النادي أول مركز في الإمارات والشرق الأوسط للتدريب وتأهيل الناشئين في الرياضات البحرية تحت مسمى فريق الفجيرة للسباقات، والذي يأتي بدعم من سمو ولي العهد بتشجيع النشء والمهتمين لهذه الرياضات البحرية في الإمارة، حيث يهدف المركز إلى إنشاء جيل متمكن ومتميز في الرياضات البحرية، ضمن التطور والحراك الرياضي الذي تشهده الإمارة والذي يضم نخبة من المدربين.

ويضم المركز أكثر من 30 عضواً منتسباً للمركز من فئة الناشئين من مواطنين ومقيمين والذين يتمتعون بتدريب متكامل، إضافة إلى توفير وسائل النقل بشكل مجاني، وستكون أول مشاركة للفريق في أغسطس المقبل في المجر وللمرة الأولى على مستوى الإمارات في بطولة العالم لزوارق الفورمولا.