«تل مرعب» يضم فئة جديدة للمغامرين

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن نادي الغربية الرياضي عن ضم فئة جديدة للمغامرين، خلال «مهرجان تل مرعب» نهاية العام لصعود وضرب التل، الذي يجتذب آلاف الشباب والمغامرين من مختلف أنحاء العالم في منطقة الظفرة.
وجاء الإعلان المبكر عن هذه الفئة من أجل إعطاء المحترفين والمتسابقين فرصة للتجهيز من الآن من أجل الانضمام والتسجيل في هذه الفئة لاحقاً وهي فئة «ستة سلندر» عادي غاز، وكانت المنافسة الأصلية تضم أربع فئات ضمن صعود تل مرعب ليرتفع عدد الفئات إلى خمس الآن مع انضمام هذه الفئة.
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من ناحيته أكد حمدان المزروعي، مدير نادي الغربية الرياضي، أن الإعلان المبكر عن الفئة الجديدة، يأتي تشجيعاً لفئة كبيرة من الشباب وشريحة واسعة، كي تنضم إلى المشاركة في المنافسة وتستعد من الآن.
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وأكد المزروعي أنه سيتم قريباً الكشف عن جدول الموسم، الذي يضم العديد من البطولات والأحداث المختلفة، ابتداء من سبتمبر وحتى شهر أبريل المقبل، مؤكداً أن الحدث الرئيسي والأهم يظل «مهرجان تل مرعب» والذي يضم العديد من المنافسات الرياضية والتحديات المثيرة، وقال: سيتم الإعلان عن أجندة الموسم قريباً، كما سنقوم أيضاً بوضع التصور النهائي للمهرجان، الذي يأتي في صورة أفضل هذا الموسم.