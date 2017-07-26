«تل مرعب» يضم فئة جديدة للمغامرين

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن نادي الغربية الرياضي عن ضم فئة جديدة للمغامرين، خلال «مهرجان تل مرعب» نهاية العام لصعود وضرب التل، الذي يجتذب آلاف الشباب والمغامرين من مختلف أنحاء العالم في منطقة الظفرة.

وجاء الإعلان المبكر عن هذه الفئة من أجل إعطاء المحترفين والمتسابقين فرصة للتجهيز من الآن من أجل الانضمام والتسجيل في هذه الفئة لاحقاً وهي فئة «ستة سلندر» عادي غاز، وكانت المنافسة الأصلية تضم أربع فئات ضمن صعود تل مرعب ليرتفع عدد الفئات إلى خمس الآن مع انضمام هذه الفئة.

وأكمل نادي الغربية كل الاستعدادات والتجهيزات والبنية التحتية في منطقة «تل مرعب» من أجل المخيمين والرياضيين طيلة فترة المخيم، كما تم الانتهاء من كل التوصيلات المختلفة والتي تضمن وجوداً مريحاً لكل من يشد الرحال صوب التل الأسطوري، سواء قبل المهرجان أو أثناء المهرجان، وهي ضمن الخطة السنوية والمعتادة لدى النادي للتحضير والتجهيز، حيث يعد «مهرجان تل مرعب» أحد أهم المهرجانات الرياضية السنوية والتي تضم العديد من رياضات المحركات والمتعة والتحدي بين الشباب.

من ناحيته أكد حمدان المزروعي، مدير نادي الغربية الرياضي، أن الإعلان المبكر عن الفئة الجديدة، يأتي تشجيعاً لفئة كبيرة من الشباب وشريحة واسعة، كي تنضم إلى المشاركة في المنافسة وتستعد من الآن.

وقال: هذه الفئة تحاكي قطاعات كبيرة من الشباب، خاصة أنها تتوجه نحو المبتدئين، ونحن بذلك نقدم لهم جذباً واهتماماً بالمشاركة في السباقات الرسمية، عوضاً عن سباقات الشوارع والمغامرات غير المحسوبة، بعد أن وضعنا دراسة مهمة وصلنا من خلالها إلى أهمية أن تكون هذه الفئة موجودة ضمن الفئات، حتى نضمن حضوراً أكبر وتحدياً أكثر إثارة في منافسات التل.

وأكد المزروعي أنه سيتم قريباً الكشف عن جدول الموسم، الذي يضم العديد من البطولات والأحداث المختلفة، ابتداء من سبتمبر وحتى شهر أبريل المقبل، مؤكداً أن الحدث الرئيسي والأهم يظل «مهرجان تل مرعب» والذي يضم العديد من المنافسات الرياضية والتحديات المثيرة، وقال: سيتم الإعلان عن أجندة الموسم قريباً، كما سنقوم أيضاً بوضع التصور النهائي للمهرجان، الذي يأتي في صورة أفضل هذا الموسم.