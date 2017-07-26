إطلاق 1066 سلحفاة إلى البحر احتفالاً بميلاد ملك تايلاند

تشونبوري، تايلاند (رويترز)

في مركز حماية السلاحف البحرية في تشونبوري على بعد نحو 75 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة بانكوك، تجمع أمس الأربعاء المئات من رجال ونساء البحرية الملكية وطلبة ومشاهير لإطلاق 1066 سلحفاة إلى البحر في إطار الاحتفالات بعيد ميلاد الملك الجديد ماها فاجيرالونجكورن، الذي يحل هذا الأسبوع.

يعتقد البوذيون في تايلاند أن إطلاق حيوانات من الأسر وسيلة لجلب الحظ السعيد.

واختير الرقم 1066 ليرمز الرقم عشرة إلى الملك راما العاشر، وهو الاسم المعروف به الملك فاجيرالونجكورن، فيما يزيد الرقم 66 بعام عن عمر الملك لتمني طول العمر له.

وقالت الممثلة التايلاندية اتيتشانان سريسيفوك وهي مدافعة عن البيئة «الحدث الرئيس هو إطلاق السلاحف، لكنه رمز لطول العمر أيضاً».

وأعلنت الحكومة العسكرية في تايلاند يوم عيد ميلاد الملك الموافق 28 يوليو تموز عطلة عامة هذا العام.

ومن المتوقع أن تشمل الاحتفالات طقوساً في المعابد تعم أنحاء البلاد، إضافة إلى توزيع العطايا على أكثر من 600 راهب في ميدان عام في العاصمة بانكوك يوم غدٍ الجمعة.