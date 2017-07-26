أيُّ نهرٍ غامضٍ يجري تحت وسادتي؟

الفاهم محمد

1

لطالما حلمت بهذا الطرس المعرفي، طرس الحياة أريد أن أضرب ابن عربي كمعامل أسي في معادلة شرودنغر، وأن أستخرج الدوران المغزلي للمادة من رقائق مولانا جلال الدين الرومي، أن أسرد المطلق الهيغِلي على طريقة ألف ليلة وليلة، أن أحلم مستيقظاً وأمشي جالساً، أن أكون عالماً ومتصوفاً، فيلسوفاً وشاعراً، نبياً ومجنوناً.

2

يا ربي! ما هذه الأقوام التي تتحدث داخلي، أي طبول وبخور تتصاعد من أعماقي، ما هذه الهوية غير المتطابقة أبداً التي أنا عليها. كلا لم أكن أملك أي وجه قبل أن أولد، ولن أحتفظ أيضاً بأي وجه بعد أن أموت، أعذرني أيها الموقر ديكارت، أنا أنَوات.

3