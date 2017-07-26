سحر خليفة.. الدّهاليز السريّة للكتابة

لطيفة لبصير

يقول نيتشه: لولا الخيال لمتنا من الواقع!

أتأمل هذه المقولة وأنا أقرأ تفاصيل سرد الكاتبة الفلسطينية سحر خليفة فأنعم بدهاليز السر الداخلي للكتابة، والعالم الافتراضي الذي يحول مواقع الأشياء حتى لا تستمر في واقعيتها كما هي، لأن الأدب يحول ويستبدل الأماكن. إنه يرى القطط كائنات تتغذى هي أيضاً بعنف الدين والسياسة. ولذا تخصى القطة الناعمة «عنبر» في رواية «ربيع حار»، فهذه القطة الصغيرة التي يحبها الولد أحمد المصور الموهوب الذي يثأثئ ولا يستطيع أن يبني جملاً سوية، تمثل بالنسبة له عالما من الأمل والحلم، لكنها حين تخصى من عائلة ميرا اليهودية الجميلة، ينزع هذا الفعل الحب الطفولي من صدره ويعيد إليه الخوف. وتعود كلماته عرجاء. إن القطة عنبر كما يقول النص: «تذكر عينيها وفروتها. تذكر ملمسها الناعم جدا جدا، الدافئ جداً، الحنون جداً، وقلبها يدق وهي تبربر كالأرجيلة. يحملها كطفلة على صدره فتلحس يده وتعضعض أصابعه بأسنانها عضات صغيرة».

إن الطفل يشبه هذه القطة المخصية، فهو يتحدث بأنصاف الجمل، ولا يستطيع أن يدون تاريخاً واضحاً للكلمات كي تلبس الجمل، لكنه يبدأ بالتصوير ليصور كل الألوان والأحاسيس وينقل الحزن والخوف، إنه «الخوّيف» كما يصوره الجميع، لكن هذا «الخويف» سيتحول إلى مسجل لكل التاريخ الذي يمر، يقتحمه بعيون لا تخاف.

الواقع بعيون حالمة

هل كفت بطلات سحر خليفة عن الحلم ؟ لا أعتقد ذلك، فمن يكتب لا شك في أنه يرسم الشخوص التي تحني الرأس قليلاً، لكنها لا تنفك تعود لتبحث عن الذات وهي تستعيد تفاصيل أحاسيسها الصغيرة.