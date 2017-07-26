جاك شاهين.. العربي الطيب مُواجهاً «أشرار» هوليوود

إميل أمين

منذ أيام قلائل غيبت يد المنون أحد أهم الأميركيين العرب، رحل البروفيسور «جاك شاهين»، الذي كرس نفسه وعمله لمجابهة الصورة النمطية المغلوطة والمعكوسة للعرب في أميركا، رحل المسيحي العربي الذي ناصر القضايا الإسلامية والعربية في كافة المنتديات الأميركية طوال بضعة عقود، ومع رحيله كتب المرض اللعين نهاية واحد من أهم العقول التي خدمت الحقيقة في أميركا، حيث الزيف يسابق الحقيقة ويسبقها أحياناً لاسيما عبر شاشات السينما الأميركية، لكن من أين بدأت قصة شاهين والعرب الذين أراد البعض تصويرهم - ولا يزالون - كالأشرار؟

ذات صباح استيقظ جاك على صياح ابنه وابنته الصغار جراء مشاهدتهما لفيلم على شاشة التلفاز، كان يظهر العرب في مشهد وحشي، شرير، قاس. في تلك اللحظة أدرك شاهين أن لديه مهمة مقدسة: «الدفاع عن الحقيقة». كانت جينات العرب والعروبة تجري في دمه، فكلف أطفاله جمع أي معلومات يرونها طوال مشاهدتهم، ولاحقاً كانت انطلاقة «جاك»، فما الذي رصده عبر مشاهداته الأولية؟

العرب برابرة متوحشون!

عبر نحو 900 فيلم أميركي رصدها شاهين لم يجد إلا 12 فيلماً يقدم صورة إيجابية للشخصية العربية، والباقي يضفي سلبية قاتلة على أبناء الناطقين بالضاد، حيث العربي وحشي، بربري، عدواني، مصدر دائم للتهديد، مكشراً عن أنيابه على الدوام، ولهذا فإنه يستحق القتل بلا شفقة ولا رحمة.