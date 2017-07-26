هاشم صالح

هذا الكتاب عبارة عن سلسلة مقابلات مطولة أجراها صحفيان اثنان مع فيلسوف فرنسا الأكبر: ميشيل سير (87) سنة. كنت قد حاولت في السابق قراءة مؤلفات هذا الفيلسوف فوجدتها صعبة، وعرة، تستعصي على فهمي المتواضع في أحيان كثيرة. ولكنه هنا يعبر عن أفكاره ونظرياته العويصة بلغة سلسة، ميسرة، تصل بسهولة الى عامة الجمهور القارئ. من هنا أهمية كتب المقابلات. وهي موضة انتشرت في فرنسا مؤخرا وساهمت في تبسيط أصعب النظريات العلمية والفلسفية. تقريبا لم يبق مفكر واحد مهم أو فيلسوف أو عالم الا وحاوروه وخصصوا له كتاب مقابلات بالكامل. هذا ما فعلوه مع رولان بارت، ودريدا، وتودوروف، وفرنان بروديل، وفوكو، وبول ريكور، ولوك فيري، وأندريه كونت سبونفيل، وآخرين عديدين. هذه الموضة تعجبني وتمتعني.اني لا أشبع من كتب المقابلات لأني أجدها مشوقة، ديناميكية، لا تمل منها على عكس كتب التأليف العادية.فالكتب المؤلفة من سؤال وجواب على طول الخط تجعلك دائما في حالة انتعاش وترقب واثارة.

قبل الدخول في صلب الموضوع، أود الإشارة إلى أن ميشيل سير هو من جيل ميشيل فوكو وجيل ديلوز. لقد ولد في الفترة نفسها حوالي العام 1930. ولكن في حين أن فوكو غادر هذا العالم منذ أكثر من ثلاثين سنة، فإن ميشيل سير لا يزال حياً يرزق بل ويؤلف وينشر ويلقي المحاضرات العامة في المؤتمرات الكبرى. ويتلقف الجمهور المثقف كلامه بكل شغف وتلهف لأنه يعرف أنه آخر العمالقة الباقين على قيد الحياة. أضيف بأنه يتمتع بخصلة لم تكن موجودة لدى فوكو ناهيك عن دريدا ألا وهي تخصصه بفلسفة العلوم. فهو مطلع على العلوم الفيزيائية والكيميائية والرياضية والطبية والبيولوجية. شيء مخيف! إنه يعرف كل شيء تقريباً، وذلك بفضل عمر مديد وذكاء خارق وعلم مكين. يقال بأن هيغل كان آخر الفلاسفة الذين هضموا كلية المعرفة في عصرهم. ولكن المعرفة في عصر هيغل كانت تعتبر بدائية قياساً إلى المعرفة المتوافرة في عصرنا الراهن. لم يكن من السهل الإحاطة بكلية المعرفة في عصر هيغل ولكن ذلك كان ممكناً. أما في عصرنا فقد أصبح ذلك من رابع المستحيلات. فقد تشعبت العلوم وتزايدت المعارف الإنسانية بشكل هائل لا يكاد يصدق. ومع ذلك فإذا كان هناك شخص واحد على وجه الأرض يعرف كل شيء في عصرنا الراهن فهو ميشيل سير! إنه عالم أنسيكلوبيدي، موسوعي، عظيم.

من هنا الحاجة على ضرورة الجمع بين الثقافة العلمية/&rlm&rlm والثقافة الأدبية.

خطيئة الفصل

يرى سير أن الفصل بين الثقافة العلمية والثقافة الأدبية أساء جداً للأجيال الصاعدة في المدارس والجامعات. وفي نظره لا يمكن أن تكون مثقفا حقيقيا إذا لم تجمع في شخصك أو تكوينك المعرفي بين العلوم الدقيقة/&rlm&rlm والعلوم الإنسانية. بالطبع يستحيل عليك أن تتعمق في علم الرياضيات والفيزياء والبيولوجيا من جهة، وعلم التاريخ والانثربولوجيا والتحليل النفسي وبقية العلوم الإنسانية من جهة أخرى. هذا بالإضافة إلى الفلسفة. ولكن بإمكانك على الأقل أن تطلع على آخر نظريات العلم الحديث التي تشرح لنا كيفية تشكل الأرض والكون والمجرات. لا أحد يطالبك بمعرفة التفاصيل الدقيقة والعويصة التي لا يعرفها ولا يفهمها إلا الاختصاصيون. ولكن بإمكانك الإلمام بالخطوط العريضة. في كل الأحوال ينبغي عدم الفصل بعد اليوم بشكل كلي بين البكالوريا العلمية/&rlm&rlm والبكالوريا الأدبية. فأي مثقف يحترم نفسه ينبغي أن يكون مطلعا على النظرية العلمية لتفسير الكون ونشوء الحياة على وجه الأرض وظهور الإنسان. للأسف لن أستطيع استعراض كل محاور هذا الكتاب القيم فهذا يتطلب مقالات عديدة. ولذا فسأكتفي بالتركيز على بعض النقاط مهملا نقطة أساسية ألا وهي: دوره في التنظير للثورة المعلوماتية التي غيرت وجه العالم؛ فهذا يتطلب مقالا منفردا على حدة.