نجاة مجموعة من مطلقي الطائرات الورقية من صواريخ إسرائيلية

غزة (الاتحاد)

نجا مجموعة من الشبان الفلسطينيين، بعد عصر أمس السبت، من صاروخ أطلق من طائرة بدون طيار إسرائيلية شرقي بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وذكر شهود عيان، أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف مجموعة من الشبان الفلسطينيين شمال شرق بيت حانون شمالي قطاع غزة. وحسب الشهود، فإن طيران الاستطلاع أطلق صاروخا صوب مجموعة من مطلقي الطائرات الورقية الحارقة شمال شرق بيت حانون قرب الموقع العسكري «الـ16» دون وقوع إصابات.

وأكدوا أن الطائرة أطلقت صاروخها صوب مجموعة من الشبان كانوا يستعدون لإطلاق طائرات ورقية وبالونات محملة بشعل نارية نحو المواقع العسكرية الاسرائيلية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الطائرات الحربية هاجمت مجموعة من مطلقي الطائرات الورقية في شمال قطاع غزة.