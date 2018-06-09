محمد نجيم (الرباط)
ضمن منشورات «جمعية أصدقاء متحف الطنطان»، صدر مؤخراً للباحث والفنان والناقد الجمالي إبراهيم الحيْسن كتابه الجديد: «الاستشراق الفني في المغرب: أيقونوغرافيا مُغايرة»، ويتضمن هذا الكتاب، أربعة أقسام: خُصِّص الأول منها لمفهوم الاستشراق ومجاله الفني (لاسيما الرسم والتصوير)، ويشمل تعريفات متعدِّدة للاستشراق والاستشراق الفني، إلى جانب الحديث عن الحريم الذي يربطه كثيرون بالدولة العثمانية.
كما يرسم القسم الثاني، كما ورد في التقديم، خرائط التصوير الأجنبي في المغرب، بدءاً من رسامي البورتريهات والخرائط والصور الإيضاحية Illustrations الأوائل الذين تعود أعمالهم الفنية إلى مطلع القرن السادس عشر، مروراً بتجربة أوجين دولاكروا باستيهاماته الرومانتيكية وهنري ماتيس بصوره المفعمة بالأرابيسك، وفيما بعد دوفي وماريانو بيرتوتشي ملوِّن دروب تطوان وجاك ماجوريل مهندس قصبات الجنوب.. وغيرهم من الرسامين الذين وثّقوا ارتباطهم بالمغرب. وفي شق موالٍ لهذا الفصل، تمَّ التطرُّق لموضوع صورة المغرب من خلال البوستر الإستشراقي الذي ساهمت في طباعته ونشره مؤسسات وشركات أجنبية كثيرة تُعنى بالملاحة البحرية والسكك الحديدية والنقل الجوي والسياحة بالمغرب.
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هذا إلى جانب الحديث عن محاولة «جماعة 65» بخصوص مساءلة التراث الفني الاستعماري وتبنِّي خطاب الهوية والعودة إلى الجذور باعتماد أرضية بيداعوجية، ليخلص هذا الفصل إلى موضوع يتعلق بالمعمار الكولونيالي في مدينة الدار البيضاء، والدعوة إلى حمايته وصونه بعد أن صار مهدَّداً بالمحو والتفتت والاندثار.
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وقدم لهذا الكتاب الفنان والناقد التونسي فاتح بن عمر، الذي قال «يستدعينا الباحث إبراهيم الحَيْسن إلى مفارقة عجيبة هي من بنات توليد مستويات البحث عن قراءة مغايرة لكارتوغرافيا الاستشراق الفنّي، سواء كان ذلك في مستوى الفنون التّشكيليّة أو العمارة أو الحياة المغربيّة بالمدن الّتي شهدت ميلاد الفنون التّشكيليّة المغربيّة على يدي الفرنسييّن من المستشرقين، أو على يدي الإسبانييّن. ويذهب الكتاب إلى التّدقيق في المعلومة التّاريخيّة الّتي تخصّ الفنّانين من المستشرقين أو المعماريين من بناة المدن العلامة في تاريخ فنون المغرب الأقصى مع تنويع في المصادر والمراجع الّتي لا تختصّ بالفنون والعمارة فقط، بل تتجاوز ذلك نحو تاريخ المغرب الحديث والمعاصر».