كيف نصنع أسرة جميلة؟

«إن الحقيقة المؤلمة في عصرنا هذا هي تخلّينا بشكل شبه تام عن تلك القيم الجوهريّة التي على أساسها تنتج الأسرة أبناء صالحين ومنتجين لمجتمعهم وأمتهم»، هذا ما أكدته الكاتبة ومدربة الحياة منى كاظم، قائلة: لعلّ أسباب انعدام الحوار وفشله في الوقت الحاضر، هو تباين المستوى الثقافي والعلمي بين أفراد الأسرة، الذي يقلل من فرص الحوار، ولعلّ انشغال كل من الأب والأم بالعمل والمهام بعيداً عن الأبناء والمنزل وعدم تخصيص وقت للحوار مع العائلة زاد من الفجوة وفرّق الجميع.

وتضيف كاظم: أمّا التكنولوجيا التي سهّلت دخول وسائل التواصل الاجتماعي وقضاء وقت طويل بالتّحدّث عن بعد مع العالم الافتراضي، وتفضيله عن الحوار مع الأسرة، زاد الطين بلّة. وهناك بعض الأسر تعتقد أنّ الحوار يعتبر من الترف أو الفلسفة، موضحة أن سّيطرة ودكتاتورية بعض الآباء تجعلهم يرفضون الحوار مع أبنائهم، وفي اعتقادهم الخاطئ أنهم أكثر خبرة من الأبناء، ولا يحق لهم مناقشتهم. وتقول كاظم «نحن من نصنع أسرة جميلة تُبنى على قيم الحوار والاحترام والمحبّة، بعيداً عن الكراهية والنفور والتّشتت في حياتنا».