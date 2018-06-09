«جدة.. غير» في الاحتفاء بأيام رمضان

هناء الحمادي (أبوظبي)

جدة في رمضان غير، حيث ترتدي أسواق جدة القديمة أحلى حللها بمناسبة شهر رمضان الكريم، فالمحال تتزين بالفوانيس، بينما المنازل ومبانيها القديمة، ترجع بالمشاهد إلى الزمن القديم، زمن حفاوة استقبال شهر الخير رمضان، وأكثر ما يلفت الانتباه، تلك الروح القديمة في الأحياء التي تفوح منها ذكريات لا تزال محفورة في الذهن لم يمحها الزمن برغم الحداثة والتطور، لتكون بسطات الكبدة والبليلة التي تعتبر من الوجبات الرئيسة لسكان جدة.

وبالفعل جدة تتزين وتتألق في رمضان جمالاً من خلال تزيين شوارعها وأروقتها ونواصيها وأزقتها التاريخية والقديمة، وتشكل تلك الطقوس ملامح جمالية لمدينة جدة في رمضان، خاصة المنطقة التاريخية المركزية، والبلد التي تحتفظ بمخزون هائل من التراث والذكريات.

وقال عبد الوهاب النعمان من سكان جدة «إن ما يزين تلك الأجواء الرمضانية في جدة، انتشار بسطات الكبدة خلال الشهر، ويزينها الباعة بكلمات تجذب الزبائن لشرائها، وقد تتميز بمذاقات شهية، خاصة أن الكثير يتنافس في فرش الطاولات على مد البصر، ويتسابق سكان جدة لشرائها مهما طال الزحام والطوابير لاقتنائها، وعلى الجانب الآخر تفوح رائحة البليلة «الحمص» المشهورة عند أهل جدة، خاصة حين تتزين بالكمون وقليل من الطرشي «المخلل»، كما ينتشر في الأسواق التاريخية باعة الأكلات والوجبات القديمة المعروفة».

ويضيف «كما يوجد إلى جانب البسطات عربات مجرورة تقدم جميع الوجبات الخفيفة والقديمة من ترامس والعصير والحلويات الجداوية القديمة والمحبوبة لدى جميع الجماهير».