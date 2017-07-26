النظام السوري يخرق الهدنة في الغوطة بغارات تقتل 9 مدنيين

عواصم (وكالات)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن ضربات جوية خلال الليل أسفرت عن مقتل 9 أشخاص في الغوطة الشرقية التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة، كما سقطت قذيفة أطلقها مقاتلو المعارضة من المنطقة التي يسيطرون عليها قرب السفارة الروسية أمس. وقال المرصد، إن القتلى في الضربات الجوية في مدينة عربين بالغوطة الشرقية، هم أول ضحايا مدنيين في المنطقة منذ سريان وقف الأعمال القتالية في المنطقة. وأضاف أن المزيد من الضربات الجوية استهدفت المنطقة صباح أمس، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وقال المرصد، إن الضربات الجوية أثناء الليل أدت إلى إصابة 30 شخصاً. وقال الدفاع المدني في ريف دمشق، وهو خدمة إنقاذ تعمل في المنطقة، إن القتلى بينهم خمسة أطفال وامرأتان. وفي بيان على صفحته على «فيسبوك» ذكر الدفاع المدني أن عدد المصابين والمفقودين يبلغ 50 شخصاً، وأضاف أن الضربات الجوية وقعت الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي. ولم يرد تعليق من الجيش السوري على التقرير كما لم تذكر وسائل الإعلام أي ضربات جوية. بالمقابل، سقطت ثلاث قذائف مورتر في الحي الذي يضم السفارة الروسية في شمال شرق مشق. ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى. والقصف قرب السفارة الروسية هو أول هجوم لمقاتلي المعارضة يستهدف مناطق واقعة تحت سيطرة الحكومة في وسط دمشق منذ بدء الهدنة.

وخرق القتال الهدنة المدعومة من روسيا في المنطقة. وكان الجيش السوري أعلن وقف الأعمال القتالية هناك يوم السبت. وقالت روسيا، إنها نشرت شرطة عسكرية في الغوطة الشرقية أمس الأول، في مسعى لفرض إقامة منطقة عدم التصعيد قائلة، إنها اتفقت مع المعارضة السورية هناك.

من جهة أخرى، أعلنت روسيا أمس، أنها سلمت أكثر من عشرة آلاف طن من المساعدات الإنسانية لسكان الغوطة الشرقية قرب دمشق.