أخرج «أرابيسك» و«زيزينيا» و«ريا وسكينة» جمال عبد الحميد.. «إمبراطور» الدراما الرمضانية



تاريخ النشر: الأحد 10 يونيو 2018 القاهرة (الاتحاد) جمال عبد الحميد من المخرجين، الذين ارتبط الجمهور كثيراً بأعمالهم الدرامية والاستعراضية خلال شهر رمضان، واللافت أن علاقته بدأت بأعمال شهر رمضان الكريم قبل أن يتجه إلى الإخراج من خلال عمله كمونتير لعدد من المسلسلات والفوازير، ومنها: «عيون» لفؤاد المهندس، وسناء جميل، ويونس شلبي، وشيرين، و«بطل الدوري» لسمير غانم، وشريهان، ومحمد رضا، و«الخاطبة» لنيللي، و«ألف ليلة وليلة.. عروس البحور» لشريهان، وعمر الحريري، ومحمود الجندي، وزوز نبيل، وجاءت بدايته مع إخراج الأعمال الرمضانية عام 1990، من خلال فوازير «عالم ورق ورق» لنيللي، ومحمود الجندي، وعبد العزيز مخيون، ومحمد متولي، وفي 1993 أخرج فوازير «حاجات ومحتاجات» لشريهان، وعهدي صادق، ومحمد هنيدي، وعلاء مرسي، وفي 1994 قدم أول تجربة له مع الأعمال الدرامية من خلال مسلسل «أرابيسك» لصلاح السعدني، وهدى سلطان، وتأليف أسامة أنور عكاشة، وفي العام التالي أخرج «ألف ليلة وليلة: علي بابا والأربعين حرامي» ليحيى الفخراني، ودلال عبد العزيز، وأحمد مظهر، وفي 1997 عاد للتعاون مع أسامة أنور عكاشة من خلال مسلسل «زيزينيا»، الذي قدم منه جزءين شارك في بطولتيهما يحيى الفخراني، وآثار الحكيم، وهالة صدقي، ثم خاض تجربة الدراما الصعيدية مع المؤلف محمد صفاء عامر من خلال «حلم الجنوبي» لصلاح السعدني، ومعالي زايد وفي 1999 قدم «جسر الخطر» لصلاح السعدني، ودلال عبد العزيز، ثم «الإمبراطور» لحسين فهمي، والهام شاهين، و«بنت من شبرا» لليلى علوي، وشويكار، وفي 2005 أعاد الحياة لقصة «ريا وسكينة»، وهما من أشهر مجرمات القرن العشرين في مصر، بمسلسل شارك في بطولته عبلة كامل وسمية الخشاب، وفي العام التالي قدم قصة حياة عبد الحليم حافظ في مسلسل «العندليب» لشادي شامل، وعبلة كامل، ثم قدم مسلسلات «قيود من نار» لنجوى إبراهيم، وخالد زكي، و«الشوارع الخلفية» لجمال سليمان، وليلى علوي، و«هيما أيام الضحك والدموع» لأحمد رزق، وعبلة كامل، و«حدف بحر» لسمية الخشاب، وطارق لطفي، و«شمس الأنصاري» لمحمد سعد، ولقاء الخميسي، و«الركين» لمحمود عبد المغني، ولقاء الخميسي.