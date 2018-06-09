«نصف ربيع الآخر».. عودة إلى الرومانسية

سعيد ياسين (القاهرة)

«نصف ربيع الآخر» من أشهر المسلسلات الاجتماعية الرومانسية التي عرضت خلال شهر رمضان، وحقق عند عرضه عام 1996 نجاحاً لافتاً، وكان بمثابة دعوة للرومانسية بمعانيها الشاملة بدفء الأسرة وحب الزوجة الطاهر والحبيبة المخلصة في ظل براثن سرعة الزمن الشرس وتطور التكنولوجيا الرهيب، واعتبره كثيرون بمثابة واحة للنقاء، والعودة للمشاعر الجميلة والقيم السامية.

ودارت أحداث المسلسل حول «ربيع الحسيني» المحامي الشهير الذي يواجه صراعا بين قيمه ومبادئه، وبين الثراء من أجل تأمين مستقبل أبنائه، من خلال نزاع عنيف بين حبه لزوجته «سناء الأنصاري»، وحبيبته من أيام الجامعة «ناهد الوكيل» ليجد نفسه أمام محاكمة أصعب من القضايا التي يترافع فيها، حيث إنه في اختبار النفس والضمير، وكان المسلسل إضافة قوية لتاريخ الفخراني، حيث أكد من خلال دور «ربيع الحسيني» مدى تجدده في اختيار أدواره الخالدة.

وتألقت إلهام شاهين في شخصية «ناهد الوكيل»، وتميزت فادية عبد الغني في شخصية «سعاد الأنصاري»، وكان المسلسل نقطة انطلاق كبيرة لأحمد السقا، ومنى زكي، وحنان ترك، ومحمد رياض، وكتب له القصة والسيناريو والحوار محمد جلال عبد القوي، وأخرجه يحيى العلمي، وعنه، قال الفنان يحيى الفخراني إن «ربيع الحسيني» من أقرب الشخصيات الفنية إلى قلبه، حيث إن الشخصية كان أمامها إما أن تختار الضمير والواجب والحق، وتميل لفعل ما هو عكس رغباتها الإنسانية والجسدية، أو ترجح كفة العاطفة والرغبات الخاصة، وبين هذه وتلك يحدث التطهير الإنساني، وهذا ما نجح في إيضاحه الكاتب محمد جلال عبد القوي من خلال الدراما التي قدمها وعرضت حياة الأسرة المصرية المستقرة، التي تسعى إلى تربية الأبناء على القيم والأخلاق، في إطار مغلف بالرومانسية التي تجمع بين رب الأسرة وزوجته. أما الفنانة الهام شاهين، فقالت إنها تشعر بحنين كبير لـ«نصف ربيع الآخر»، خصوصاً وأن النجاح الذي صادفه كان كبيراً، مشيرة إلى أن دورها فيه وأداءها والذكريات التي عاشتها خلاله كانت رائعة، خصوصاً مع الجو الرومانسي، والمباراة التمثيلية التي كان يتابعها الناس كل يوم بين الأبطال. ولفتت إلى أن الجمهور ظل يناديها لفترة طويلة بعد عرض المسلسل بـ«ناهد الوكيل» في الشارع وخلال اللقاءات التلفزيونية تأثراً بشخصيتها في العمل. وأوضحت أنه تم تصوير المسلسل بالكامل قبل رمضان، وسيطر الهدوء على أجواء تصوير العمل، وكان إحساس الجميع بأنه سيكون عملاً فنياً خالداً.