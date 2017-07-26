قتيلان بنزاعات حوثية في صعدة وإب

صنعاء (الاتحاد)

قتل مسلحان حوثيان أحدهما قيادي في الميليشيا الانقلابية، في نزاعين مسلحين مع حوثيين آخرين في محافظتي صعدة وإب، حسبما أفادت مصادر عسكرية ومحلية أمس.

وذكر موقع الجيش اليمني، أن تبادلاً لإطلاق النيران اندلع بين مسلحين حوثيين داخل مسجد الهادي في مدينة صعدة، مشيراً إلى أن حادثة إطلاق النار أسفرت عن مقتل مسلح حوثي وجرح آخر ومدني. كما قتل قيادي حوثي ميداني مساء أمس الأول، باشتباك ناري مع مسلحين حوثيين آخرين في بلدة القفر بمحافظة إب. وقال مصدر محلي لـ«الاتحاد»، إن الاشتباك اندلع على خلفية تنازع المسلحين الحوثيين على محتويات منزل وممتلكات مواطنين نهبوها في وقت سابق في البلدة، مضيفاً أن قيادياً حوثياً يدعى «أبو حافظ» لقي مصرعه خلال الاشتباكات بعد ساعات على نهب المتمردين عدداً من السيارات والدراجات النارية ومحتويات منزل أحد المواطنين.