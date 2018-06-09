بناء المساجد.. مبادرات تنتعش في الشهر الكريم

هناء الحمادي (الشارقة)

المساجد بيوت الله في الأرض، وما أجمل أن يراها الإنسان عامرة بالمؤمنين في كل وقت، حيث يكثر فيها المصلون الذين يجدون راحتهم وسعادتهم، فالكل يتنافس في عمل الخير خلال هذا الشهر الفضيل، حيث الثواب والأجر العظيم من الله تعالى لعبده المؤمن؛ لذلك لا عجباً حين نرى تسارع أفراد المجتمع للتبرع بالمال من أجل بناء المساجد، باعتبارها لها أهمية كبيرة في حياة المسلمين، وقد شجّع الرسول عليه السلام على بناء المساجد، فعندما وصل إلى المدينة المنوّرة أول ما قام به هو بناء مسجدٍ في منطقة قباء.

عبدالله سلطان بن خادم عضو مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية المدير التنفيذي، قال إنه في شهر رمضان يتسابق الجميع للتبرعات في شتى مجالات الخير، لكن يبقى لبناء المساجد النصيب الأكبر في شهر الخير والعطاء الإنساني، فالجميع يبحث عن زيادة الأجر والثواب في رمضان، حيث لا تتوقف الأيادي البيضاء عن تقديم الخير، عبر إطلاق مبادرات بناء المساجد داخل الدولة وخارجها.

وأضاف: في شهر رمضان يساهم الصغير والكبير في تلك المبادرات الخيرية التي تطلقها الكثير من الجهات، ومنها في جمعية الشارقة الخيرية، التي لا يتوقف المساهمون للتبرع عبرها، فالكل يترك بصمة عطاء؛ لذا فطوال العام يتم بناء مساجد ما يقارب من 5 إلى 7 من بيوت الله، بينما في رمضان يتضاعف أعدادها لتصل إلى 17 مسجداً على مستوى إمارة الشارقة، ومع توافر وسائل التواصل الاجتماعي، التي ساهمت بكل كبير في توصيل رسالة بمبادرات حول بناء المساجد، يزداد الإقبال على التبرع المالي، لإقامة مساجد في المناطق الواسعة داخل الدولة يتسع معظمها لـ 1000 من المصلين، بينما في المناطق الصغيرة، فيتم بناء مساجد تكفي لـ70، مشيراً إلى إقامة الجمعية لعدد من بيوت الله خارج الدولة وصل إلى 636 مسجداً.

مبادرة خيرية