حامل اللقب.. يبحث عن مهاجم

أنور إبراهيم (القاهرة)

في تقرير لها حول منتخب ألمانيا بطل العالم المتوج في مونديال البرازيل 2014، ذكرت مجلة «فرانس فوتبول» أن يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب «المانشافت» مطالب بأن يحسم مركز رأس الحربة في الفريق، في ظل وجود الثلاثي الذي يمثل جيل الوسط «توماس موللر» والجيل القديم «ماريو جوميز» وجيل الشباب «تيمو فيرنر» في ظل اعتزال ميروسلاف كلوزه الذي كان المنقذ الدائم لمنتخب ألمانيا منذ مونديال 2002 بكوريا واليابان، والذي أصبح الهداف التاريخي لكأس العالم «16 هدفاً». وأضاف التقرير أن منتخب ألمانيا عبر تاريخ المونديال يملك أفضل رؤوس حربة في العالم وهم بترتيب عدد الأهداف التي سجلوها في بطولات كأس العالم.. جيرد موللر «14 هدفاً» ويورجن كلينسمان «11 هدفاً» وهيلموت ران «10 أهداف».. وجاء توماس موللر ليلحق بهؤلاء المهاجمين الكبار، مسجلاً 10 أهداف بواقع 5 أهداف في مونديال جنوب أفريقيا 2010 وخمسة أهداف في مونديال البرازيل 2014.

وتقول المجلة، إنه إذا كان لوف يفضل موللر كمهاجم رأس حربة أساسي، فانه حرص في الوقت نفسه على ضم ماريو جوميز إلى قائمة المنتخب للاستفادة من خبرته الطويلة، وإمكانية الاستفادة به عند اللزوم، كما ضم أيضاً تيمو فيرنرلاعب ريد بوك لايبيزج مفضلاً إياه على عدد كبير من مهاجمي البوندسليجا، وهو يمثل عنصر الشباب في منتخب «المانشافت» ليكون بديلاً لمولر أو الدفع به كرأس حربة صريح في ظل قدرة موللر على اللعب في الجناح أو في وسط الملعب الهجومي كمهاجم ثاني أو ساعد هجوم. ولم يكن اختيار لوف لموللر «28 سنة» كمهاجم رأس حربة أساسي من فراغ، وإنما لرصيده الكبير «90 مباراة دولية سجل خلالها 38 هدفاً»، وهذا يفسر قيام لوف بمنحه شارة القيادة في حالة غياب الحارس العملاق مانويل نوير الكابتن الأساسي. وأشارت المجلة إلى أن موللر سيبذل أقصى جهده لكي يثبت أنه بمقدوره حمل لواء رأس حربة الفريق وتسجيل الأهداف.

أما الشاب تيمو فيرنر «23 سنة» ممثل الشباب، فقد لعب أولى مبارياته الدولية في مارس 2017 «ضد إنجلترا 1 - صفر»، وكان مقنعاً ويقول عنه لوف.. فيرنر مهاجم ذكي ولماح، ويجيد تنويع أدائه ويحتفظ بمستوى شبه ثابت في أغلب مبارياته (13 هدفاً و8 تمريرات حاسمة في البوندسليجا)، وهو تجسيد لمستقبل «المناشافت»،. ويبقى ماريو جوميز (32 سنة) الذي يمثل الخبرة الطويلة الممتدة، ورغم أن لوف لم يستدعه في مونديال البرازيل، إلا أنه استدعاه في «يورو 2016»، ويحظى ماريو بحب الجماهير الألمانية ويعتبرونه نموذجاً للهداف الحاسم.