تألق عبدالله والعنبري والشحات ورحيل سياو وفاندرلي

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

كثيرة هي الوجوه التي يصعب محوها من ذاكرة عشاق كرة القدم. ففي كل موسم عادة ما تكون للبعض بصمات واضحة على خريطة المنافسة، يحققون من خلالها تطلعات جماهيرهم وعشاقهم، في حين تبزغ نجومية البعض الآخر عندما ينجحون في استغلال فرصة المشاركة الأولى ليرسخوا بالتالي أسماءهم في قلوب المتابعين، على عكس فئة أخرى نراها تبتعد عن الأنظار ويقل مستواها، فهم أشبه بالنجوم التي تألقت ثم اختفت لأسباب عديدة منها ما يتعلق بالإصابة أو عامل السن وغيرها من الأسباب.

تستعرض «الاتحاد» 10 وجوه مرت على الجماهير خلال الموسم المنصرم، إذ سعينا إلى تناول الوجوه الأكثر تأثيراً سواء من النواحي الإيجابية أو السلبية، أو تلك التي شغلت قصتها جماهير كرة القدم وستظل تشغلها فترة طويلة من الزمن.

«ثنائية» التجربة الأولى

سجل المدير الفني الكرواتي زوران ماميتش اسمه كأحد المدربين المؤثرين في تاريخ كرة القدم بالدولة، عندما نجح في قيادة العين إلى الظفر بثنائية الموسم بطلاً لدوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة.