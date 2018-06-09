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أسماء ملأت الساحة بالنجاح والفشل

تألق عبدالله والعنبري والشحات ورحيل سياو وفاندرلي
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تاريخ النشر: الأحد 10 يونيو 2018

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

كثيرة هي الوجوه التي يصعب محوها من ذاكرة عشاق كرة القدم. ففي كل موسم عادة ما تكون للبعض بصمات واضحة على خريطة المنافسة، يحققون من خلالها تطلعات جماهيرهم وعشاقهم، في حين تبزغ نجومية البعض الآخر عندما ينجحون في استغلال فرصة المشاركة الأولى ليرسخوا بالتالي أسماءهم في قلوب المتابعين، على عكس فئة أخرى نراها تبتعد عن الأنظار ويقل مستواها، فهم أشبه بالنجوم التي تألقت ثم اختفت لأسباب عديدة منها ما يتعلق بالإصابة أو عامل السن وغيرها من الأسباب.

تستعرض «الاتحاد» 10 وجوه مرت على الجماهير خلال الموسم المنصرم، إذ سعينا إلى تناول الوجوه الأكثر تأثيراً سواء من النواحي الإيجابية أو السلبية، أو تلك التي شغلت قصتها جماهير كرة القدم وستظل تشغلها فترة طويلة من الزمن.

«ثنائية» التجربة الأولى

سجل المدير الفني الكرواتي زوران ماميتش اسمه كأحد المدربين المؤثرين في تاريخ كرة القدم بالدولة، عندما نجح في قيادة العين إلى الظفر بثنائية الموسم بطلاً لدوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة.

زوران «47» نجح في استخدام خبرته لاعباً ومدرباً خلال مسيرته المظفرة مع العين، إذ يذكر الجميع أنه كان ضمن صفوف الجيل الكرواتي الذهبي الذي نجح في بلوغ نصف نهائي كأس العالم التي أقيمت في فرنسا صيف عام 1998، فيما خاض تجارب احترافية مهمة في ألمانيا قبل أن يتوجه إلى سلك التدريب لتمضي به دروب المهنة نحو العين الذي نجح في قيادته إلى إنجازين مهمين، وكذلك رقم جيد تمثل في عدم الخسارة على مدار 16مباراة متتالية «11 مباراة بالمرحلة الأولى و5 أخرى في المرحلة الثانية»، حيث امتاز أسلوب لعب العين تحت قيادته بالجماعية والتكامل، وهو ما أهل زوران للفوز بجائزة أفضل مدرب في الموسم المنصرم. ... المزيد
     
 

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