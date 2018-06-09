راقصو السامبا يرفعون شعار لا بديل عن اللقب

برلين (د ب أ)

بينما بدا كل شيء جاهزاً ومعداً تماماً أمام المنتخب البرازيلي من أجل الفوز بلقبه العالمي السادس عبر بطولة كأس العالم 2014 التي استضافتها بلاده، فشل الفريق في تجنب مأساة جديدة في المونديال على أرضه. وكانت المرة الوحيدة السابقة التي أقيمت فيها البطولة بالبرازيل عام 1950، وكان المنتخب البرازيلي بحاجة إلى التعادل فقط في المباراة الختامية للبطولة أمام منتخب أوروجواي، ولكنه خسر اللقاء 1 /‏ 2 أمام نحو 200 ألف مشجع احتشدوا في استاد «ماراكانا» الأسطوري لتعرف هذه الهزيمة تاريخياً بلقب ماراكانازو.

وبدا الوضع مختلفا في النسخة الماضية من بطولة كأس العالم والتي استضافتها البرازيل قبل أربع سنوات، حيث خاضها المنتخب البرازيلي، وهو يستحوذ على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب العالمي برصيد خمسة ألقاب.

وحظي راقصو السامبا بتشجيع جماهير حماسي في كل خطوة له بالبطولة، كما تمتع الفريق بوجود مدرب لديه الخبرة بالانتصارات (لويز فيليبي سكولاري) ومجموعة من اللاعبين الرائعين القادرين على التتويج باللقب العالمي.

وكان المدرب لويز فيليبي سكولاري قد قاد المنتخب البرازيلي إلى الفوز بلقبه العالمي الخامس في مونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان.