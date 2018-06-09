الشارقة يكرم حسن جعفر الليلة

الشارقة (الاتحاد)

يقيم نادي الشارقة حفل تكريم لحسن جعفر مدرب حراس المرمى السابق، بمناسبة اعتزاله التدريب، في العاشرة من مساء اليوم في مقر النادي، تحت شعار «لمسة وفاء»، تقديراً لمشواره الطويل في خدمة الكرة الإماراتية على مدى 40 عاماً، ويشهد الاحتفال عدد من أقطاب نادي الشارقة ولاعبيه السابقين وعدد من حراس المرمي الذي تعاقب على تدريبهم طوال السنوات الماضية، وعدد من الشخصيات الرياضية. ويملك حسن جعفر، مسيرة مميزة، بعدما دافع عن مرمى فريق الأهلي ومنتخب مصر سابقاً، ليكون أصغر حارس مرمى ينضم إلى الفريق الأول وقتها، وسط عمالقة الحراس عادل هيكل ومروان كنفاني وعصام عبد المنعم، ثم تعاقد معه نادي العروبة (الشارقة) حالياً، في موسم 73/‏74، وحصل الفريق على أول بطولة دوري عام للكرة القدم موسم 1973/‏‏1974.

وبعد اعتزاله اللعب، توجه إلى التدريب، حيث عمل جعفر موسم 1977-1978، مدرباً لحراس المرمى بالشارقة، وحصل على كأس رئيس الدولة 1982، وتولى تدريب حراس مرمى فريق الشارقة الأول في عهد المدرب محمود الجوهري، ثم تولى تدريب حراس مرمى الفريق الأول لنادي اتحاد كلباء، وفي عام 1988، انتقل لتدريب حراس الوصل، وفاز مع الفريق بالدوري موسم 1991-1992.

وخلال سنوات تدريبه لحراس المرمى، تدرب على يده نخبة من حراس المرمى المميزين من حراس الشارقة، منهم المخضرم يحيى عبد الكريم، والسوبر مان محسن مصبح، وحسن إسماعيل، وعبد الله إبراهيم، طارق مصبح، ومن كلباء خلف مندي وخليفة خميس وموسى محمد، ومن الوصل عادل أنس، خلفان عبد الله، علي حسن الأمير، أحمد سالم، صلاح حسين، وشقيقه محمد حسين.