مونديال «أم الإمارات» يستقطب نجوم المستقبل

ياسر قاسم (برلين)

يحتضن مضمار هوبجارتين العشبي في العاصمة الألمانية برلين مساء اليوم الجولة الرابعة لمونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين «إفهار»، الذي يتزامن مع النسخة التاسعة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، ليواصل المهرجان رحلاته المكوكية حول قارات العالم، تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي عاصمة سباقات الخيول العربية الأصيلة في العالم».

وتأتي إقامة المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، ضمن فعاليات مهرجان سموه العالمي للخيول العربية.

وتجتذب الجولة الرابعة لمونديال «أم الإمارات» الفرسان المتدربين للخيول العربية، البالغ جوائزه المالية 20 ألف يورو، 7 من نجوم المستقبل من الفرسان والفارسات، يتقدمهم البحريني علي سمير «27 سنة» الذي حقق الفوز في 10 مرات خلال 172 مشاركة.

ويشارك أيضاً البلجيكي لويد بيكايرت «16 عاماً»، ونال الرخصة هذا العام وحقق 9 انتصارات خلال 38 مشاركة، والقبرصي ماريوس ديميتريو «17 عاماً» ونال الرخصة قبل عامين، وحقق 10 انتصارات خلال 225 مشاركة، وأبرز انتصاراته في نيقوسيا، والدنماركية اينا توفيرود «26 سنة» وهي بطلة هواة الفروسية في اسكندنافيا، وفازت بالمركز الأول 26 مرة خلال 158 مشاركة.