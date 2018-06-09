«كرم» يقبض على لقب «الفرجان»

رأس الخيمة (الاتحاد)​

توج فريق كرم البلوشي للنقليات بلقب بطولة الفرجان الرمضانية لسداسيات كرة القدم في نسختها السابعة تحت شعار «الإمارات انتماء وعطاء»، وذلك إثر فوزه 8-5 على «شو ستو» في نهائي المسابقة أمس الأول بالصالة الرياضية المغطاة لمنطقة رأس الخيمة التعليمية.

وتسلم لاعبو كرم البلوشي الكأس والميداليات الذهبية و25 ألف درهم قيمة الجائزة المالية للبطولة من محمود حسن الشمسي، رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، وخلف سالم إسماعيل بن عنبر، نائب رئيس مجلس الإدارة، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، وسط أجواء مثيرة من الفرحة التي سيطرت على جماهير الفريق التي كانت حاضرة بقوة في الصالة لتشجيع اللاعبين، كما تم تكريم فريق شو ستور بكأس المركز الثاني والميداليات الفضية والجائزة المالية المخصصة.​

وشهدت أمسية الحفل الختامي تكريم ابن الإمارات إبراهيم عيسى علي الطنيجي، خريج الكلية البحرية الأميركية، والطاقم التحكيمي المؤلف من الحكمين عبدالله العاجل وعيسى الهاجري، ونادي الإمارات ومنطقة رأس الخيمة التعليمية والرحمة للأعمال الخيرية والدكتور مصطفى السيد الهاشمي، رئيس الاتصال الحكومي والعلاقات الدولية في مستشفى خليفة التخصصي برأس الخيمة، بينما نال أحمد عدنان الحمادي من فريق الريادة للعقارات جائزة أفضل إداري ومعاذ تاج الدين لاعب كرم البلوشي لقب الهداف وشادي قنديل من فريق شو ستور جائزة أفضل لاعب وسعيد الحوسني من البرق جائزة أفضل حارس مرمى، بينما ذهبت جائزة الفريق المثالي إلى مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة.

وأكد خلف سالم إسماعيل بن عنبر، نائب رئيس مجلس الإدارة، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن البطولة حققت أهدافها وغاياتها المرجوة بتعزيز الانتماء للوطن الغالي والوفاء للقيادة الرشيدة على نحو يؤكد القيمة الكبيرة التي تحملها فكرة البطولة التي انطلقت بمشاركة 16 فريقاً، موضحاً أن هدفهم لم يكن البحث عن الفوز والخسارة فقط وذلك من خلال العمل على تأكيد الروح الرياضية واللعب النظيف والمنافسة الشريفة بين الفرق المشاركة، إلى جانب الدور الكبير الذي مثله الحضور الجماهيري الكبير في جميع مباريات البطولة، الأمر الذي يعكس نجاحها وتميزها​.