العين يواجه سطيف في كرواتيا



تاريخ النشر: الأحد 10 يونيو 2018 مراد المصري (دبي) توصل العين إلى اتفاق مبدئي للعب في كرواتيا مباراتي وفاق سطيف الجزائري ضمن منافسات البطولة العربية لكرة القدم، حيث تم تحديد 31 يوليو المقبل موعداً لمباراة الذهاب و4 أغسطس المقبل موعداً للقاء الإياب. وكان العين اقترح خوض المواجهة العربية مع وفاق سطيف في أوروبا من خلال استضافة الفريق الجزائري في معسكره الخارجي الذي سيقيمه في سلوفينيا وكرواتيا بداية من شهر يوليو المقبل، وذلك لاختصار الوقت والجهد وضمان استمرارية المعسكر الخارجي دون تنقل طويل وانقطاع وسط ترحيب من الفريق الجزائري، علماً بأن الكرواتي زوران ماميتش سيقود العين خلال التحضيرات المقبلة مع الاقتراب من إعلان تمديد عقده لمدة موسم جديد بشكل رسمي. على صعيد آخر، قدم أحمد حميد المزروعي، نائب رئيس شركة نادي العين لكرة القدم، قميص العين إلى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، عضو مجلس الشرف العيناوي.