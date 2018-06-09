الصين تخطط لإلغاء القيود على التملك الأجنبي في البنوك والشركات

بكين (وام)

تخطط الصين لإلغاء القواعد التي تحد من الاستثمار الأجنبي في البنوك المحلية وشركات إدارة الأصول المالية في أحدث جهودها لدفع الانفتاح المالي.

وستتم إزالة القيود على الحيازات الأجنبية في هذه المؤسسات المالية وفقا لبيان صادر عن لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية أمس.

وكانت القيود في حدود 20% للمؤسسة الأجنبية الواحدة و25% للمستثمرين في شكل مجموعة.

وستقوم اللجنة أيضاً بإلغاء وثيقة إدارة الاستثمار القائمة منذ 15 عاما والتي تحتوي على بنود خاصة حول الاستثمار الأجنبي.

وقال البيان «وفقاً لمبدأ المعاملة الوطنية، سنوقف القواعد الخاصة بالاستثمار الأجنبي في المؤسسات المالية الصينية، وسيتبع كل من الاستثمار الصيني والأجنبي القواعد نفسها المتعلقة بالوصول إلى السوق والترخيص الإداري».

ووعدت اللجنة ببناء «نظام قواعد عادلة ومنفتحة وشفافة» للمستثمرين الذين يشترون حصصاً في القطاع المصرفي.. وستطرح اللجنة الموضوع للرأي العام حول السياسات الجديدة اعتباراً من 8 يونيو الحالي حتى 8 يوليو المقبل.

يذكر أن عام 2018 يصادف الذكرى الأربعين لسياسة الإصلاح والانفتاح في الصين، إذ تحاول الصين التقدم لفتح قطاعها المالي مع اتخاذ تدابير لخفض القيود المفروضة على المستثمرين الأجانب والسماح لمزيد من الاستثمار في أسواق الأسهم والسندات.