النظام الإماراتي للاعتماد يزيد مؤشرات الأمان في المنتجات

أبوظبي (وام)

قالت الدكتورة رحاب فرج العامري مديرة إدارة الاعتماد الوطني، إن النظام الوطني للاعتماد يساعد على زيادة مؤشرات الأمان في المنتجات، كما يدعم الجهود الوطنية الساعية نحو التميز الإقليمي والدولي، ويحقق الأمر نفسه بمؤسسات وشركات القطاع الخاص، إذ تشير دراسات إلى ضرورة توفير أماكن عمل آمنة كذلك الأغذية والمنتجات ووسائل نقل بصورة تسهم في تعزيز معايير السلامة والأمان في المجتمعات.

وأضافت، بمناسبة مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في النظام الوطني للاعتماد «ENAS» في الاحتفال باليوم العالمي للاعتماد الذي يصادف 9 يونيو من كل عام، أن هناك مجالات إلزامية للاعتماد على غرار المختبرات الطبية والتفتيش على أدوات الرفع وفحوص التربة التفتيش على المركبات كذلك تطبيق نظام التعيين والذي يتطلب حصول جهات منح شهادات المطابقة على الاعتماد لقبول الشهادات الصادرة لمطابقة متطلبات اللوائح الفنية الإلزامية ذات العلاقة بالمنتجات المقيدة.

وحول أهمية الاعتماد في توفير تسهيل حركة التجارة للمنتجات والأغذية الحلال، قالت العامري، إن الاعتماد يلعب دوراً أساسياً ضمن المنظومة الوطنية للرقابة على المنتجات الحلال، حيث يوفر الثقة في كفاءة نشاطات تقويم المطابقة التي تنفذها جهات إصدار شهادات الحلال في مختلف أنحاء العالم بما يخص المنتجات المستوردة للدولة.