«ستاندر آند بورز»: 9.7 % الفائض المالي لأبوظبي في 2018

أمير الألفي (أبوظبي)

أكدت وكالة «ستاندر آند بورز»، تصنيفها الائتماني القوي لأبوظبي عند (+1-AA/&rlmA) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في تقرير صدر أمس، إنه من المتوقع أن تشهد الجدارة الائتمانية لإمارة أبوظبي، مزيداً من الارتفاع خلال السنوات المقبلة، حيث تمتلك العديد من العوامل التي تؤكد الأداء المالي والتنظيمي المستقبلي الجيد والإيجابي.

وتوقع التقرير وضعاً مالياً قوياً على مدى السنوات القليلة المقبلة، مدعوماً بارتفاع الإيرادات وزيادة في النفقات، إذ يبلغ متوسط الفائض المالي الحكومي العام المتوقع 8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2018-2021، وتقدر الوكالة أن يبلغ الفائض المالي خلال العام الحالي نحو 9.7%، بسبب ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الماضية.

وبينت الوكالة، أن من المفترض أيضاً ارتفاع إنتاج النفط تدريجياً اعتباراً من عام 2019، الأمر الذي سيدفع العائدات إلى الزيادة، في الوقت الذي تشهد الإيرادات غير النفطية كذلك ارتفاعاً عن طريق إيرادات الضرائب التي طبقتها الدولة.