«ستاندر آند بورز»: 9.7 % الفائض المالي لأبوظبي في 2018

أمير الألفي (أبوظبي)
أكدت وكالة «ستاندر آند بورز»، تصنيفها الائتماني القوي لأبوظبي عند (+1-AA/&rlmA) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة في تقرير صدر أمس، إنه من المتوقع أن تشهد الجدارة الائتمانية لإمارة أبوظبي، مزيداً من الارتفاع خلال السنوات المقبلة، حيث تمتلك العديد من العوامل التي تؤكد الأداء المالي والتنظيمي المستقبلي الجيد والإيجابي.
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وبينت الوكالة، أن من المفترض أيضاً ارتفاع إنتاج النفط تدريجياً اعتباراً من عام 2019، الأمر الذي سيدفع العائدات إلى الزيادة، في الوقت الذي تشهد الإيرادات غير النفطية كذلك ارتفاعاً عن طريق إيرادات الضرائب التي طبقتها الدولة.
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