الطاقة النووية في الإمارات من الفكرة إلى الواقع

أبوظبي (الاتحاد)

تستبق حكومة أبوظبي يوماً بعد يوم خطواتها نحو المستقبل، مسجلة إنجازات متنوعة في مختلف المجالات، وأحدثها الطاقة النووية السلمية. الفكرة تجسدت واقعاً ملموساً في منطقة «براكة» المطلة على ساحل الخليج العربي في منطقة الظفرة، وتبعد عن العاصمة أبوظبي قرابة 350 كلم. هي أحدث المناطق التي شهدت تغييراً كبيراً، فمن منطقة مملوءة بالمياه الضحلة إلى ذراع تنموية مستقبلية رائدة، تدعم النمو والازدهار في الدولة، عبر إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية في محطات براكة، حيث توفر المحطات الأربع طاقة آمنة وموثوقة ومستدامة وصديقة للبيئة بقدرة إنتاجية تصل إلى 5600 ميجاواط لدولة الإمارات، ما يسهم في دفع النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة.

أنجزت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أكثر من 96% من المحطة الأولى في مفاعل براكة للطاقة النووية السلمية لإنتاج الكهرباء، والتي من المقرر بدء المرحلة التشغيلية لها العام المقبل اعتماداً على الموافقات الرقابية والتنظيمية، والثانية 85% والثالثة 75% والرابعة أكثر من 52%، فيما وصلت نسبة الإنجازات الكلية للمحطات إلى أكثر من 82%، وتنتظر مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وذراعها التشغيلية، شركة نواة للطاقة، رخصة تشغيل المحطة الأولى والتي يجري العمل علي إصدارها من جانب الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الدولة، لتبدأ مرحلة اختبارات تجريبية للتشغيل بعد تحميل الوقود.

ويبلغ عدد عمال البناء حالياً في موقع براكة أكثر من 19 ألفاً، يعملون لإنشاء المحطات طبقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة، واختارت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تصميم مفاعل الطاقة المتقدم (APR1400) من الجيل الثالث، وهو مفاعل يعتمد على تقنية الماء المضغوط وبقدرة 1400 ميجاواط، ويصل عمره التشغيلي إلى 60 عاماً.

ويجمع هذا التصميم بين أحدث منجزات السلامة والأداء وتقنيات أثبتت كفاءتها بعد عقود طويلة من التشغيل، ويستند التصميم إلى المفاعلات التي تعمل بنظام 80+ والمعتمدة من مفوضية الطاقة النووية الأميركية في الولايات المتحدة، وقد أجريت عدد من التعديلات على تصميم محطة براكة الخاصة بمؤسسة الإمارات للطاقة النووية للتكيف مع الظروف المناخية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتلبية اللوائح الخاصة بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية.