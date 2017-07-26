شركات الطيران تحتاج إلى 637 ألف طيار في 20 عاماً

نيويورك (أ ف ب)

ستحتاج شركات الطيران إلى 637 ألف طيار في السنوات العشرين المقبلة لمواكبة النمو في قطاع الطيران الدولي، حسب ما ذكرت شركة بوينغ الأميركية لصناعة الطيران في تقرير سنوي.

وارتفع تقدير الشركة الأخير عن الحاجة للطيارين بـ3,6 في المئة من تقرير العام الفائت.

وستحتاج شركات الطيران في منطقة آسيا - المحيط الهادئ وحدها إلى 253 ألف طيار جديد، وهو ما يمثل ثلث العدد المطلوب، حسب التقرير الذي أعده قسم الخدمات الدولية في الشركة التي

قدرت احتياج شمال أميركا إلى 117 ألف طيار وأوروبا إلى 106 آلاف طيار في الفترة من 2017 وحتى 2036.

وتوقع التقرير الحاجة إلى 648 ألف فني جديد في قطاع صيانة الطائرات، بتراجع قدره 4,6 بالمئة عن تقدير العام الماضي بسبب تخفيض ساعات الصيانة المطلوبة من «بيونغ 737 ماكس». وبالنسبة لأطقم الرحلات، ذكر التقرير الحاجة إلى توظيف 839 ألف مضيف جوي حتى العام 2036، منهم 173 ألفاً في منطقة آسيا-المحيط الهادئ، 173 ألفاً في أوروبا، 154 ألفاً في شمال أميركا، و96 ألفاً في الشرق الأوسط.

والشهر الفائت، ذكرت دراسة من شركة «سي آيه إي»، المتخصصة في تدريبات الطيرات المدني، أن شركات الطيران ستحتاج إلى 255 ألف طيار إضافي خلال السنوات العشر المقبلة.