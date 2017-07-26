شركات الطيران تحتاج إلى 637 ألف طيار في 20 عاماً

نيويورك (أ ف ب)
ستحتاج شركات الطيران إلى 637 ألف طيار في السنوات العشرين المقبلة لمواكبة النمو في قطاع الطيران الدولي، حسب ما ذكرت شركة بوينغ الأميركية لصناعة الطيران في تقرير سنوي.
وارتفع تقدير الشركة الأخير عن الحاجة للطيارين بـ3,6 في المئة من تقرير العام الفائت.
|
قدرت احتياج شمال أميركا إلى 117 ألف طيار وأوروبا إلى 106 آلاف طيار في الفترة من 2017 وحتى 2036.
|
والشهر الفائت، ذكرت دراسة من شركة «سي آيه إي»، المتخصصة في تدريبات الطيرات المدني، أن شركات الطيران ستحتاج إلى 255 ألف طيار إضافي خلال السنوات العشر المقبلة.