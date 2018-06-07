رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون ملك البحرين في وفاة عبدالله بن خالد آل خليفة



تاريخ النشر: السبت 09 يونيو 2018 أبوظبي (وام) بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، في وفاة سمو الشيخ عبدالله بن خالد بن علي آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مملكة البحرين الشقيقة. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة.