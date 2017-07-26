«الهلال» يطلق مبادرة مجتمعية تعنى بسلامة الأطفال

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مصرف الهلال أمس برنامجه الخاص بالمسؤولية المجتمعية الذي يحمل مبادرة تركز على سلامة الأطفال في الإمارات.

وتعد هذه المبادرة الأولى لمصرف الهلال من حيث تركيز المصرف على عدة محاور في هذا المجال وفي إطار مبادرة واحدة.

ومن المتوقع أن ينطلق البرنامج الذي يتولى الإشراف عليه أليكس كويلو، الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال، نهاية الشهر الجاري.

ويهدف البرنامج إلى التأكيد على رؤية ومبادئ مصرف الهلال التي تلتزم الشريعة الإسلامية، مع الاستفادة من إمكاناته الأساسية والحفاظ على تقديم خدمة مصرفية متميزة لمتعامليه، حيث ينصب هدف البرنامج على الاستمرار في دعم المجتمع من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة التي يمكنها المساعدة في صناعة طرق أكثر أماناً للأطفال في الإمارات.