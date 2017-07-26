«الاتحاد للطيران» تشغّل «بوينج 787» بين أبوظبي وبيروت

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت الاتحاد للطيران أمس في تشغيل طائرتها من طراز بوينج 787-9 لخدمة رحلتها اليومية المنتظمة من أبوظبي إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وتحل الطائرة الجديدة طراز 787 دريملاينر محل الطائرة إيرباص A321 التي كان يتم استخدامها في السابق لتشغيل رحلتي الشركة رقم EY535 وEY538 يومياً إلى العاصمة اللبنانية ومنها.

وتضم الطائرة الجديدة طراز بوينغ 787-9 مقصورات الاتحاد للطيران من الجيل التالي لدرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية، وتتضمن 299 مقعداً تشمل 28 «استديو درجة رجال الأعمال» و271 مقعداً ذكياً بالدرجة السياحية.

وقال محمد عبدالله البلوكي، النائب التنفيذي للرئيس للشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: «كانت بيروت أول وجهة دولية تخدمها الاتحاد للطيران في العام 2003 لذا من الملائم أن نقدم طائرتنا المتطورة طراز 787 دريملاينر لخدمة هذا السوق المهم اليوم».

وأضاف: «توفر الطائرة الجديدة طراز 787-9 المُرتبّة بنظام الدرجتين زيادة في عدد المقاعد تبلغ 125 مقعداً في كل رحلة مقارنة بالطائرة السابقة، بما يصل إجمالاً إلى 4186 مقعداً أسبوعياً تتوفر الآن في كلا الاتجاهين. ويعكس ذلك مستوى الطلب القوي للسفر إلى لبنان من أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، التي يقيم فيها عدد كبير من أبناء الجالية اللبنانية».

وتابع بالقول: «فضلاً عن ذلك، هناك نسبة كبيرة من عملائنا المسافرين إلى لبنان يقيمون في أستراليا التي تحتضن عدداً كبيراً من الأستراليين ذوي الأصول اللبنانية، حيث تقيم الغالبية العظمى منهم في منطقة سيدني. ويمكنهم الآن الاستمتاع بتجربة سفر أكثر تطوراً وسلاسة، من خلال الربط من رحلاتنا المشغلة بالطائرة A380 عبر أبوظبي إلى بيروت برحلاتنا المشغلة بالطائرة 787 دريملاينر».

وتمثل الطائرات طراز بوينج 787 العمود الفقري لأسطول الاتحاد للطيران من الطائرات الحديثة، وتتميز بتصاميم مقصوراتها ومنتجاتها المبتكرة والحائزة على الجوائز، التي تتكامل مع مستويات الخدمة والضيافة التي تشتهر بها الشركة، والتي أصبحت تشمل الآن على متن الدرجة السياحية لرحلات بيروت خدمة «المربية في الأجواء» المعتمدة من كلية نورلاند، لتوفير مزيد من الرعاية المتخصصة للعائلات المسافرة بصحبة أطفال.