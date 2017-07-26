توقعات إيجابية لقادة الأعمال في دبي الربع الثالث

دبي (الاتحاد)

كشفت غرفة تجارة وصناعة دبي في مسح قادة الأعمال للربع الثالث لعام 2017، عن توقعات 39% من قادة الأعمال الذين شاركوا في المسح بتحسن ظروف وأوضاع الأعمال بالإمارة، وتوقع 43% منهم استمرار الوضع على حاله دون تغيير، في حين توقع 18% منهم أن تسوء أوضاع الأعمال بالربع الثالث للعام الحالي.

وأظهر المسح أن ثقة قادة الأعمال ببيئة العمل في دبي ارتفعت مقارنةً بالربع الثاني من العام الحالي، حيث توقع 45% منهم تحسن ثقتهم ببيئة العمل، وتوقع 37% منهم استمرار ثقتهم على حالها خلال الربع الثالث، في حين ذكر 18% منهم أن ثقتهم ببيئة العمل خلال الربع الثالث ستكون منخفضة.

وأشار حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن نتائج المسح الفصلي تعكس مؤشرات إيجابية عن بيئة الأعمال بالإمارة التي شهدت نمواً في عدد الشركات الجديدة الأعضاء بالغرفة، وارتفاع قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء خلال النصف الأول من العام الحالي، معتبراً أن ارتفاع ثقة قادة الأعمال خلال الربع الثالث ، والذي عادةً ما يكون الأقل خلال العام، مقارنةً بالربع الثاني له دلالة كبيرة على تطور بيئة الأعمال . وحسب الاستبيان، بدت المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكثر تفاؤلاً مع توقعات إيجابية أعلى من الشركات الكبيرة فيما يتعلق ببيئة الأعمال والثقة بالأعمال. وتوقع 57% تأثيراً إيجابياً على أعمالهم ونشاطاتهم التجارية بعد تسهيلات في منح التأشيرات للسياح من الجنسيات الصينية والروسية والهندية، وتوقع 41% منهم أن يؤثر الدولار القوي تأثيراً إيجابياً على أعمالهم بالربع الثالث للعام الحالي. وذكر المشاركون في الاستبيان أيضاً بعض العوامل التي توقعوا استمرار مساهمتها في التأثير سلباً على توقعاتهم خلال الربع الثالث من العام 2017، ومنها مسألة تحصيل الديون وارتفاع التكاليف الإجمالية والإيجارات وارتفاع تكلفة التوظيف.