محمد بن راشد: محمد بن زايد ومحمد بن سلمان يبدآن مسيرة جديدة في تاريخ المنطقة

دبي (الاتحاد)

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «إن إعلان دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين، تنموياً واقتصادياً وعسكرياً، عبر 44 مشروعاً استراتيجياً، هو فرصة تاريخية لخلق نموذج تكامل عربي استثنائي.. نموذج يمكن تكراره واستنساخه لتحقيق قفزات تنموية للشعوب».

وأضاف سموه عبر «تويتر»: «إن المملكة والإمارات عبر مجلسهما التنسيقي برئاسة محمد بن سلمان ومحمد بن زايد ومعهما 350 مسؤولاً من البلدين يبدأون مسيرة جديدة في تاريخ المنطقة لخلق حراك تنموي واقتصادي جديد، سيشكل رافعة لاقتصاد المنطقة بأكملها، ويعود بالخير على شعوبها بإذن الله».

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، قد أعلنتا من مدينة جدة، رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين، اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً، عبر 44 مشروعاً استراتيجياً مشتركاً، وذلك من خلال «استراتيجية العزم» التي عمل عليها 350 مسؤولاً من البلدين من 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية، وخلال 12 شهراً، ومن خلال 3 محاور رئيسة هي المحور الاقتصادي والمحور البشري والمعرفي والمحور السياسي والأمني والعسكري.

جاء الإعلان عن الاستراتيجية مع انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة العربية السعودية.