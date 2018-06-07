النمسا تطرد أئمة وتغلق مساجد في إطار حملة ضد «الإسلام السياسي»

فيينا (أ ف ب)

بدأت حكومة النمسا المحافظة أمس، حملة تستهدف «الإسلام السياسي»، من المفترض أن تؤدي إلى طرد عشرات الأئمة وإغلاق سبعة مساجد تموّلها تركيا، في إجراءات أثارت غضب أنقرة.

وصدر الإعلان على لسان المستشار سيباستيان كورتز بعد استياء وغضب أثارته إعادة تمثيل معركة رمزية في التاريخ العثماني من قبل أطفال ارتدوا زياً عسكرياً، في أحد أبرز المساجد في فيينا التي تحصل على تمويل تركي.

وسارعت أنقرة إلى الردّ، فعلّق إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على تويتر بالقول «إغلاق النمسا سبعة مساجد وطرد أئمة هو نتيجة الموجة الشعبوية والمعادية للإسلام والعنصرية والتمييزية في هذا البلد».

وأضاف «موقف الحكومة النمساوية الايديولوجي يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وسياسيات التماسك الاجتماعي وحقوق الأقليات وأخلاقيات التعايش». وقال «يجب رفض بشدة تعميم القبول والاستخفاف بمعاداة الإسلام والعنصرية».