باطن القمر غني بالماء

كشفت دراسة حديثة أن القمر ليس جُرماً قاحلاً كما كان يعتقد بل هو يحتوي في أعماقه على كميات كبيرة من الماء.

وقال شواي لي الباحث في جامعة براون الأميركية وأحد معدي الدراسة لوكالة فرانس برس «لقد عثرنا على مؤشرات على وجود الماء في أعماق القمر باستخدام المعطيات التي جمعتها الأقمار الاصطناعية».



وكان العلماء يظنون لوقت طويل أن القمر جرم قاحل تماما، لكن وجود الماء فيه اليوم أصبح مثبتا.



في العام 2008، عثر باحثون على جزيئات ماء في حمم متجمدة جلبها رواد فضاء في مهمات «أبولو» الأميركية من سطح القمر إلى الأرض.

لكن لم يكن معروفا ما إن كان الماء موجودا بشكل استثنائي في مناطق معينة من القمر أم موزعا فيه، وفقا لرالف ميليكن الباحث في جامعة براون أيضا والمشارك في الدراسة.

