السعودية تبدأ تطبيق نظام مكافحة التحرش



تاريخ النشر: السبت 09 يونيو 2018 الرياض (د ب أ) بدأت وزارة الداخلية السعودية، أمس الجمعة، تطبيق نظام مكافحة جريمة التحرش وفقًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على بنوده، والذي نشرته الجريدة الرسمية. وجاء في بيان رسمي وزع صباح أمس لجمعة، أن أبرز العقوبات في النظام الذي صوّت عليه المجلس بالأغلبية، تضمنت المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة مالية لا تزيد عن «100 ألف ريال» أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من ارتكب جريمة التحرش. وتُغلظ العقوبة لتصل إلى السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تزيد عن «300 ألف ريال» أو بإحدى هاتين العقوبتين. ووافق مجلس الوزراء السعودي في 29 مايو الماضي على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش الجنسي، وذلك قبل أسابيع من انتهاء حظر استمر عقوداً على قيادة المرأة للسيارة.